Müller: “En esta etapa tiene que ser obligatoria la escolarización presencial”

, confirmó ael titular del Consejo General de Educación, Martín Müller, al comunicar cómo se organizarán los primeros días para la vuelta a las aulas en las escuelas entrerrianas.Al indicar que “a partir de este miércoles, día en el que se presentan los supervisores, y a partir del 11 los equipos directivos tienen que empezar a organizar con las normativas emitidas por el CGE”, Müller refirió que “vienen semanas intensas para pensar a partir del 1º de marzo, en función de cada realidad institucional, cómo será el plan de trabajo para la vuelta a clases presenciales”., aclaró el titular del CGE., indicó., en cual concurrirá la mitad del curso la primera semana y la otra mitad, en la segunda semana”, detalló al respecto.Y continuó: “Los docentes tendrán un viernes, cada 15 días, para organizar la semana de no presencialidad para acompañar a los que el año pasado tuvieron mayores dificultades en sus trayectorias”.Al dar cuenta que las normas emitidas por el CGE “son provisorias en función de la realidad que atravesamos”, el funcionario de Educación sostuvo quePara el caso de los alumnos que no puedan asistir a clases por su condición de riesgo ante la pandemia, el funcionario acotó que deberán “presentar un certificado que acredite su condición”. “Está planteado distribuir la tarea del personal para acompañar desde la virtualidad a esos chicos que no podrán concurrir; mientras continúa funcionando la modalidad de hospitalaria domiciliaria que hace un acompañamiento presencial en los casos necesarios”, agregó al respecto.

“Al menos en esta primera etapa, no se contemplará el regreso del comedor presencial porque es un ámbito que no garantiza las condiciones necesarias del protocolo, y por lo tanto, se seguirá con la entrega de módulos alimenticios, viandas, como se hacía el año pasado”, comunicó Müller.El titular del CGE sostuvo que el transporte escolar “funcionará con normalidad”. Y de acuerdo a lo que comunicó, “las empresas están a disposición para aumentar las frecuencias y garantizar el traslado de docentes y urbanos”.Tras los reclamos de autoridades educativas por la falta de conectividad en las escuelas, el responsable del CGE indicó que “se trabaja junto a la secretaría de Modernización y Enersa, que a partir de 2018 desarrolló una empresa propia de servicios de internet, para que el gobierno provincial implemente un sistema de conectividad para llegar a las escuelas, y en apoyo al Plan de Conectividad Escolar de Nación”.“En las ciudades donde se brindaba el servicio de internet era a través de una concesión”, aclaró al respecto. Y agregó: “En el caso de Paraná, la empresa Educar negocia con las prestatarias locales para prorrogar la licitación que estaba hasta el año pasado”.“El año pasado se invirtieron 76 millones de pesos en insumos para las escuelas a fin de garantizar la higiene y la limpieza; hubo líneas de financiamiento nacionales y dos partidas especiales”, recordó al adelantar que “en febrero habrá un refuerzo de las partidas de bienes y consumo, un monto mas que importante para garantizar la limpieza, y a su vez se distribuirán los productos más caros, como alcohol y jabón líquido, directamente a las escuelas”.Las declaraciones de Müller fueron en el marco de una recorrida por las instalaciones de la Escuela Nº 189 “Luz Vieira Mendez”.