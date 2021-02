Regreso a las aulas en escuelas primarias y secundarias: detalle punto por punto

Retorno a las aulas

Pautas para el regreso

Educación Inicial y Primaria

Educación Secundaria y modalidades

Escuelas rurales o de islas

Nivel Superior

Organización en la primera semana de clases:

Educación Secundaria

El decreto publicado:

El Consejo General de Educación aprobó el documento Pautas para la organización y funcionamiento institucional en el retorno a la presencialidad, que detallapara organizar la vuelta presencial a las aulas a partir del 1 de marzo.(salvo que estén dentro de los grupos de riesgo) y se realizarán bajo las condiciones de seguridad sanitarias fijadas en el protocolo vigente.El presidente del CGE, Martín Müller,-Por mes, los estudiantes-Garantizar la misma cantidad de días de clases presenciales: Si las salas no permiten mantener la distancia reglamentaria, funcionarán grupos con sistema mixto.: -asistirán en un solo turno, con un máximo de cuatro horas diarias.de la totalidad de los matriculados.-Se dispondrá de una semana cada cuatro para intensificar los saberes.-Donde los estudiantes no puedan trasladarse diariamente o no puedan estar en las Residencias,con sus docentes. Podrá disponerse de un día para el Ciclo Básico Común y otro día para el Ciclo Orientado/Superior organizando el acompañamiento de las tutorías., de acuerdo a la particularidad institucional, recursos disponibles, espacios físicos y alumnos en condición de asistir.Deben asegurar el distanciamiento reglamentario entre estudiantes. Si no fuera viable,, alterativamente. Es decir, funcionarán con el sistema mixto, manteniendo las jomadas y los horarios usuales.Los que cuenten con amplios salones que permitan cumplir con elEn caso que la matricula lo demande, los equipos directivos gestionarán para contar con el acceso a, otras).: serán los correspondientes Apoderados Legales quienes realicen las gestiones pertinentes.-La asistencia de los estudiantes estará sujeta a los horarios y días de las actividades propuestas por cada institución.-Los instructores asistirán de lunes a viernes en el horario estipulado según su cargo u horas.Escuelas que no requieran la conformación de agrupamientos por el distanciamiento social,En las escuelas que requieran la organización de agrupamientos en un sistema mixto, la primera semana de clases, asistirán los estudiantes de acuerdo al siguiente cronograma,: solo los 1º grados, de 8 a 12.: solo los 2º grados, de 8 a 12.: solo los 3º grados de 8 a 12.: solo los 4º grados de 8 a 12.: 5º y 6º grados de 8 a 12.Iniciará las actividades presenciales de manera escalonada, durante la primera semana, en el horario usual, con el siguiente ordenamiento:: 1º año de secundaria orientada, Técnico Profesional y de Jóvenes y Adultos.: 2º año de secundaria orientada, de Técnico Profesional y de Jóvenes y Adultos.: 3º año de secundaria orientada, Técnico Profesional y de Jóvenes y Adultos.: 4º y 5º años de secundaria orientada y de Técnico Profesional; 1º de Jóvenes y Adultos.: 6° año de secundaria orientada; 6° y 7° de Técnico Profesional; 3º de Jóvenes y Adultos., asistirán en forma presencial los agrupamientos de los diferentes cursos tal como lo defina la institución.

Las pautas del CGE para la vuelta a las aulas en las escuelas entrerrianas by Claudia Corrales on Scribd