Proponen que dejen de pagar Ganancias quienes ganan hasta $ 150.000

El viernes a última hora ingresó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que establece que los trabajadores en relación de dependencia, tanto del sector público como privado, no pagarán el impuesto a las Ganancias siTampoco pagarán Ganancias los jubilados y pensionados que cobranEl autor del proyecto es el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. De aprobarse, a partir de su sanción (no es retroactivo a enero pasado), “por la aplicación de este nuevo 'piso' dejarían de pagar el impuesto, 1.267.000 de trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas”, cuantifica el proyecto. Y de manera complementaria,en la escala del impuesto., “volviendo al porcentaje histórico de que paguen Ganancias sólo el 10% de los que tienen mayores ingresos”, dice el texto. En 2020,Asesores del titular de la Cámara de Diputados aseguran que Massa en persona anticipó el proyecto a todos los sectores de la coalición de gobierno. Y que en una reunión con gremialistas les informó que lo estaba trabajando en equipo con el Ejecutivo, Economía y AFIP. “Pueden existir algunos detalles, pero con el fondo del proyecto estamos todos de acuerdo", dijeron esas fuentes ante una consulta deEn tanto, los asesores de Massa adelantaron que se está estudiando, y que tienen un mínimo no imponible más bajo y pagan proporcionalmente más que el resto de la llamada "cuarta categoría".Este nuevo “piso” de Ganancias es significativo porque durante todo 2021 los empleados en relación de dependencia, luego de los descuentos de jubilación y salud.Esos valores se mantienen sin cambios a lo largo de todo el año por lo que con cada aumento de salarios más trabajadores quedan alcanzados por Ganancias o pasan a pagar más, aunque en términos reales la suba salarial sea inferior a la inflación.En tanto, a los jubilados y pensionados les están descontando Ganancias siEn consecuencia, de aprobarse este proyecto, el actual descuento de Ganancias que va a la AFIP sería percibido (en distintas magnitudes) por esos trabajadores dependientes, jubilados y pensionados.Por ejemplo, un trabajador soltero sin hijos que gana $ 90.000 netos (unos $108.500 brutos), este año el descuento mensual de Ganancias ronda los $ 1.500 mensuales. La retención supera los $En los casados con 2 hijos menores, con un sueldo neto de $ 110.000 ( unos $ 132.500 brutos), el descuento de Ganancias es de casi $ 1.000 por mes.Por distritos, dejarán de pagar el impuesto, “en la Provincia de Buenos Aires 569.000 empleados y empleadas, jubilados y jubiladas; en Córdoba 103.000; en Santa Fe 98.000; en la Ciudad de Buenos Aires 158.000 y en Tucumán 30.000 entre otras provincias”, dice el proyecto.Con este proyecto el actual mínimo no imponible y demás deduccionesEl proyecto estima en $ 40.000 millones “el esfuerzo fiscal en el año que se va a destinar al 'bolsillo' del trabajador y trabajadoras, jubilado y jubilada”. Fuente: (Clarín)