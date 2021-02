Bordet: “No faltará ninguna medida de salubridad o de higiene” en las escuelas

Política CGE y gremios docentes definen criterios para regreso seguro a la presencialidad

Vacunación al personal docente

Restricciones nocturnas

Política Entre Ríos prorrogó nuevamente la restricción de circulación de personas

El gobernador de Entre Ríos, estuvo junto a Nicolás Trotta, Ministro de Educación Nacional en la presentación del programa “Acompañar: Puentes de igualdad”, en Paraná. Los funcionarios dialogaron consobre el inicio de las clases presenciales en la provincia.que, “Entendemos que hay que preparar las escuelas, y por eso mantuvimos reuniones junto a los gremios, docentes y estamos acondicionando los establecimientos. No va a faltar ninguna medida de salubridad o de higiene”,“Vamos a cuidar a los chicos y docentes,”, dijo.Y agregó que “Entre Ríos tiene una distribución demográfica muy proporcional y equitativo. Hay ciudades más grandes que otras, donde el desafío es completamente diferente a escuelas rurales.. Hay que tomar a la provincia como un todo y no tomar una única medida para toda Entre Ríos”,Al respecto de la cantidad de chicos que están incluidos en el programa Acompañar, comentó que “estamos trabajando sobre el particular, para tomar una base de datos y así poder establecer la cantidad de estudiantes que abarcará el programa”.En cuanto al calendario de vacunación, el mandatario señaló que “a medida que lleguen las dosis y sea vacunado el personal de salud, comenzaremos con el grupo etario mayor a 60 años, los trabajadores de las escuelas, fuerzas de seguridad y así sucesivamente.En ese sentido, aclaró que “todo dependerá del flujo de vacunas y la cantidad de dosis que tengamos. Pero puedo asegurar que tenemos un gran expertis en campañas de vacunación a cargo del equipo de salud de nuestra provincia.El gobierno provincial prorrogó la restricción de circulación de personas en todo Entre Ríos, entre la una y las seis de la mañana, con una tolerancia de 30 minutos. También se dispone la restricción de la actividad comercial.“Para poder optimizar estos datos, decidimos extender una semana más las restricciones”, finalizó.