Gobierno extenderá prohibición de despidos y doble indemnización

El Gobierno extenderá la prohibición de la prohibición de despidos y suspensiones por 90 días, y la doble indemnización en el caso de los despidos sin causa. El decreto será publicado el lunes, supo Ámbito.



En principio, según adelantó un hombre de máxima confianza del Presidente, la doble indemnización se aplicará durante todo el año, aunque en el borrador del decreto está que circuló durante la tarde establece una prórroga de 90 días. Actualmente se encuentran vigente los decretos 961/2020, que extendió hasta el 25 de enero la doble indemnización en el caso de despidos sin justa causa, y el decreto 891/2020 que prohíbe despidos y suspensiones en el sector privado hasta el 29 de enero.



Desde el Gobierno confirmaron que, como dice el texto del último decreto, "los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto" en este texto "no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales". La medida no se aplicará "en el ámbito del Sector Público Nacional".



A fines de noviembre y septiembre, la Casa Rosada ya había extendido la decisión de prohibir los despidos de personal y la doble indemnización más allá de que se registraron fuertes bajas en el empleo registrado formal; pero sobre todo entre los empleados informales y cuentapropistas.



Ante este panorama fue que la CGT le reclamó al Presidente, en sus encuentros cada 15 días, que prolongue las medidas hasta que la economía vuelva a reactivarse por completo. El pedido fue también acompañado por los gremios que sigue a Hugo Moyano.



La doble indemnización fue una de las primeras medidas que tomó Alberto Fernández apenas asumió, con el objetivo de blindar el empleo, hace más de un año, cuando el coronavirus aún no era un problema en el mundo.



"Somos un gobierno que ha tomado estas medidas en un momento de complejidad. Estamos viendo que todavía todo el sector de los trabajadores está necesitando que se avance en medidas que tengan que ver con el cuidado del empleo, y así lo venimos haciendo", había anticipado ayer el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.