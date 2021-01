El saludo de Fernández y la Cancillería a Joe Biden tras su asunción

Felicito a @JoeBiden por su investidura como presidente de los Estados Unidos y también a @KamalaHarris, la primera mujer en ocupar la vicepresidencia.



Estoy seguro de que en esta nueva etapa el vínculo entre nuestros países se fortalecerá. Les deseo a ambos mucha suerte. pic.twitter.com/Jr2287Gbcl ? Alberto Fernández (@alferdez) January 20, 2021

Casi en el momento en que Joe Biden ingresaba a la Casa Blanca luego de participar en una ceremonia en en el Cementerio de Arlington, Alberto Fernández difundió un mensaje en las redes sociales para felicitar al nuevo jefe de Estado norteamericano.Pero el mensaje del mandatario argentino no fue el primero que salió desde Buenos Aires en relación con el cambio de gobierno en los Estados Unidos. Más temprano, la Casa Rosada felicitó a Biden y Harris a través de la Cancillería. En ese sentido, llamó al primer mandatario norteamericano a que "no se apueste a la desunión como en la etapa anterior".En un mensaje publicado en la cuenta del ministerio que conduce Felipe Solá felicitó "al pueblo de EE.UU, al presidente @JoeBiden y a la vicepresidenta @KamalaHarris"."Argentina desea fortalecer las relaciones y que se respete a los organismos multilaterales. Espera también que no se apueste a la desunión de nuestras naciones como en la etapa anterior", concluyó el tuit.Este miércoles, el demócrata Joe Biden juró como 46to presidente de los Estados Unidos e hizo un llamado a la unidad del país por entender que sin ella "no hay paz"."El desacuerdo no debe llevar a la desunión y les prometo que seré un presidente para todos los estadounidenses. Hoy celebramos el triunfo no de un candidato, sino de una causa: la causa de la democracia. Se ha escuchado la voluntad del pueblo", señaló.Biden consideró que "la unión es el camino" y celebró que "la democracia ha prevalecido" tras la tensión y el clima conflictivo que signaron el desarrollo de las elecciones en el país del Norte."Este es nuestro momento histórico de crisis y desafíos. La unión es el camino", señaló el presidente, en tanto que pidió: "Comencemos a escucharnos, vernos, respetarnos". "La democracia ha prevalecido", destacó Biden en sus primeras palabras, apenas días después de que simpatizantes de Donald Trump tomaran el Capitolio a modo de protesta."Le pido a todos los estadounidenses que nos acompañen. Nos podemos tratar con dignidad y con respeto. Sin unidad, no hay paz", aseguró.También subrayó que "los enemigos" que enfrenta su país "son la ira, el odio, el desempleo, la inseguridad, este virus letal". "Pero podemos con ellos, podemos hacer que Estados Unidos sea otra vez una fuerza de bien en el mundo", manifestó el flamante mandatario.