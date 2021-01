Joe Biden asumió como presidente de EE.UU con un llamado a la unidad del país

Estados Unidos dio vuelta la página a la tumultuosa presidencia de Donald Trump y abrió hoy una nueva era con la asunción de Joseph Robinette Biden Jr, el 46º mandatario en la historia del país, quien enfrentará durante su gobierno desafíos abrumadores, y un país agotado y fracturado luego de cuatro años de trumpismo.Biden tomó las riendas del país luego de prestar juramento en la explanada del Capitolio en una ceremonia solemne, pero sobria, despojada de la pompa y el clima de celebración que suele acompañar a las asunciones presidenciales en Estados Unidos.La pandemia del coronavirus, que ya ha dejado más de 400.000 muertes, ya había forzado a una transición austera, que al final quedó aún más empañada por el inédito operativo de seguridad en la capital luego del ataque al Congreso a principios de este mes, y la ausencia de Trump en la jura, que privó al país de un traspaso del poder pacífico.El nuevo mandatario arraigó su mensaje inaugural en un amplio llamado a la unidad a un país que durante los últimos profundizó sus divisiones, consumido por la grieta, y trató de imprimir un tono optimista a una nación de rodillas que acaba de recorrer uno de los peores años de su historia."La democracia es preciosa. La democracia es frágil. Y a esta hora, mis amigos, la democracia ha prevalecido", dijo Biden en su primer discurso como presidente.Joe Biden juró este mediodía desde la plataforma del Capitolio como 46to presidente de los Estados Unidos. En la ceremonia se encuentran distintas figuras como ex presidentes, dirigentes políticos y artistas, en tanto que Donald Trump decidió no concurrir pese a ser parte de una tradición norteamericana.

El demócrata Joe Biden juró este miércoles como 46to presidente de los Estados Unidos e hizo un llamado a la unidad del país por entender que sin ella "no hay paz"."El desacuerdo no debe llevar a la desunión y les prometo que seré un presidente para todos los estadounidenses. Hoy celebramos el triunfo no de un candidato, sino de una causa: la causa de la democracia. Se ha escuchado la voluntad del pueblo", señaló."Este es nuestro momento histórico de crisis y desafíos. La unión es el camino", señaló el presidente, en tanto que pidió: "Comencemos a escucharnos, vernos, respetarnos"."La democracia ha prevalecido", destacó Biden en sus primeras palabras, apenas días después de que simpatizantes de Donald Trump tomaran el Capitolio a modo de protesta."Le pido a todos los estadounidenses que nos acompañen. Nos podemos tratar con dignidad y con respeto. Sin unidad, no hay paz", aseguró.También subrayó que "los enemigos" que enfrenta su país "son la ira, el odio, el desempleo, la inseguridad, este virus letal"."Pero podemos con ellos, podemos hacer que Estados Unidos sea otra vez una fuerza de bien en el mundo", manifestó el flamante mandatario.