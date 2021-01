Trump dejó la Casa Blanca: "Fue el honor más grande de mi vida"

El saliente presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó hoy la Casa Blanca y emprendió el vuelo hacia su mansión de Florida, no sin antes dejar algunas imágenes y frases que quedarán en la historia del particular traspaso de mando hacia el demócrata Joe Biden.



El magnate salió a las 8:13 hora local (10:13 de la Argentina) por la parte trasera del emblemático edificio hacia el conocido South Lawn (jardín del sur), que oficia como helipuerto de los mandatarios de la potencia norteamericana.



Antes de partir, Trump y su esposa, Melania, saludaron a los periodistas presentes en el lugar: "Fue el honor más grande de mi vida. Amamos al pueblo de Estados Unidos", manifestó el mandatario.



Tras subir las escaleras del Marine One, el helicóptero presidencial, el saliente jefe de Estado levantó su puño derecho y volvió a saludar a las cámaras de televisión.



Así, se concretó la anunciada ausencia el magnate en la asunción del demócrata Biden al frente de la Casa Blanca.



Luego, aterrizó en la Base de la Fuerza Aérea Andrews, en Maryland, y allí pronunció su último discurso antes de trasladarse a su mansión en el lujoso y exclusivo club Mar-a- Lago, en Florida.



"Lo que hemos hecho ha sido increíble", afirmó Trump, quien destacó su gestión económica, impositiva y en políticas sociales para los veteranos.



A la vez, el mandatario indicó que "nadie escapó de la pandemia" de coronavirus: "Fuimos golpeados igual que el resto del mundo".



"Dejamos todo en la cancha", destacó Trump, quien ratificó sus denuncias de fraude electoral en los comicios que ganó Biden.



En ese sentido, reiteró que obtuvo "75 millones de votos, un récord en la historia para un presidente en el cargo".



Ante algunos fanáticos que lo aguardaron en la base militar, el saliente mandatario agregó: "Es un honor y un privilegio haber sido su presidente. El futuro de esta nación nunca ha sido mejor. Le deseo al nuevo Gobierno mucho éxito, porque tiene la base para hacer algo espectacular".



Y finalizó: "Estaremos de regreso de alguna manera". Después de sus últimas palabras, Trump abordó el Air Force One que lo trasladó hacia Florida.

Fuente: Clarín