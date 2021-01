Daños materiales y heridos por sismo en San Juan: gobernador llamó a la calma

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, instó a los pobladores de la provincia a mantener la "calma" ante el sismo de 6,4 grados de magnitud que sacudió a la localidad de Villa de Media Agua.



"En este momento quiero transmitir calma a las familias, tras el sismo que hemos vivido en San Juan", señaló. Y continuó: "Pongamos en práctica todas las medidas que hemos aprendido para prevenir incidentes, mientras estamos abocados a conocer el impacto del mismo para colaborar en todo lo necesario".



“El ministro del Interior (Eduardo “Wado” De Pedro) inmediatamente (se comunicó conmigo), además recordemos que está el ministro (de Educación, Nicolás) Trotta acá. Terminamos de inaugurar una escuela y lo llevamos hasta el hotel. Estábamos conversando y haciendo una valoración de la jornada, cuando sucedió todo esto”, contó el mandatario provincial.



Durante el encuentro con periodistas, Uñac hizo un recuento de los daños materiales que se registraron en las diferentes localidades de la zona y precisó que “hasta el momento no hay víctimas fatales”, pero sí “dos niños con traumatismos moderados y un adulto mayor con traumatismo grave”, además de “cuatro personas evacuadas en el departamento de Zonda, quienes fueron derivados a un centro integrador comunitario cercano”.



Asimismo, informó que detectaron “algún tipo de fisuras” y otros “problemas en infraestructura” de viviendas en algunas ciudades afectadas por el sismo, e incluso una “casa derrumbada, aunque sin heridos” en Rawson.



Las autoridades también decidieron “cortar el agua en los distintos canales” debido a que “por alguna rotura o caída de árboles” se podrían producir “mayores problemas” que buscan “evitar”, pero el servicio “se va a ir restableciendo de manera paulatina”.



“En 25 de mayo hay algunas casas con fisuras y un intento de usurpación en un barrio, el cual está siendo contenido por la Policía. En este caso, llamamos a la reflexión de todos los sanjuaninos. Los barrios en construcción tienen un destino predeterminado, que es por los sorteos realizados. No hay que aprovecharse de la situación, por más difícil que sea para todos”, agregó.





Además, el gobernador adelantó que durante este martes “se va a suspender la vacunación” contra el coronavirus, ya que “los profesionales de la salud van a estar avocados a cualquiera de las situaciones particulares que hubiera que afrontar”, pero aclaró que será solo por este día y que después se va “a volver a la normalidad”.



“Es probable que vayan a producirse réplicas, pero también es posible que no. No podemos decir algo que no podemos prever. Yo diría que tenemos que ser prudentes. Tenemos que tener todos los cuidados, ser solidarios y estar atentos”, cerró Uñac al final de la conferencia de prensa.