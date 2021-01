Bordet: “Nuestra intención es que las clases presenciales comiencen en marzo”

Aumento de casos de coronavirus en Entre Ríos

Vuelta a clases presenciales

Restricciones nocturnas



El gobernador Gustavo Bordet rubricó contratos para las obras del acceso a Aldea Brasilera, en el Departamento Diamante. En el acto, estuvo acompañado por la vicegobernadora Laura Stratta y el intendente Hugo Ramírez.Además, en, confirmó el inició de clases presenciales “si la situación epidemiológica lo permite” y reiteró seguir tomando las medidas necesarias para evitar los contagios de coronavirus.“Es la primera vez que vengo a Aldea Brasilera desde que es municipio, y eso es gracia a la comunidad y al intendente que luchan día a día para crecer. La pandemia nos impidió la visita, pero no frenó las obras”, expresó aBordet.“Venimos licitando diferentes obras con respecto a los accesos a las Aldeas de Entre Ríos. El 26 de enero se abrirán los sobres para la obra de Aldea Brasilera, y en abril licitaremos Aldea Protestante y seguiremos con más aldeas para poder conectar el turismo”, dijo.Y agregó que “hace dos años prometimos el inicio del comedor de la Escuela y hoy estamos firmando el inicio de la obra y también nos comprometimos para agregar dos aulas más y una reforma integral que necesita la institución. Además, llamamos a licitación para terminar el acceso desde la ruta hasta el cementerio”.Sobre este tema, el gobernador señaló que “en el día de ayer (martes), estuvimos reunidos con el COES para tratar la situación sanitaria en la provincia, que es alarmante. Lo preocupante es que las personas no toman las medidas necesarias para evitar los contagios”.“No nos vamos a cansar de reiterar que hay que tomar conciencia, tal vez a una persona joven no le afecte la enfermedad, pero a sus padres y abuelos sí. Tenemos que pensar en nuestros mayores, que son las personas que tienen el riesgo de perder la vida en una pandemia”, remarcó.Al respectó indicó que “el sistema de salud está sólido, lo hemos podido consolidar durante este tiempo, duplicamos las camas intermedias, de terapias y de respiradores. También sumamos personal de salud, pero una pandemia que lleva casi un año, conlleva un agotamiento por parte de los profesionales, por eso debemos tomar los recaudos necesarios. Es una medida excepcional que se vive en todo el mundo”.“El programa de vacunación viene bien, hemos podido llevar a cabo la planificación para tener vacunadas a la mayor cantidad de personas. Pero debemos tomar conciencia de la gravedad de la situación”, apuntó.El Ministro de Educación de la Nación, anunció este miércoles que el inicio presencial de las clases, dependería de la decisión de cada provincia.En ese sentido, el mandatario comentó que “las clases presenciales en Entre Ríos se dieron a finales del 2020. Habilitamos cerca de 600 escuelas que trabajaron con los niveles finales en las aulas”.“Nuestra intención, es que el 1ro de marzo comiencen las clases presenciales en toda la provincia de Entre Ríos. Vamos a trabajar para que este todo preparado, pero hay otros criterios a evaluar que tiene que ver con la situación sanitaria. Con la foto que tenemos hoy, arrancaríamos las clases y trabajaremos con los protocolos correspondientes para garantizar las medidas de higiene correspondiente”.Sin embargo, el gobernador aclaró que “debemos esperar para ver qué sucede con la situación epidemiológica en la provincia en este tiempo. Pero nuestra intención es que las clases presenciales comiencen”.Al ser consultado sobre el impacto que tuvo las nuevas medidas en el sector turístico, Bordet valoró que “creo que es mínimo, porque está garantizada la gastronomía y la visita de las personas a los bares. Hay que cambiar las conductas, si antes salían a las 00 de la noche, tendrán que salir a las 22. Son normas que la pandemia nos impone”.“La restricción nocturna, se aplicó en casi todo el país y creo que fue necesaria. Es la forma de evitar que se propaguen los contagios. Esta medida se va a ver reflejada dentro de 10 días. Lo peor que pudimos hacer, es no tomar medidas”, finalizó.