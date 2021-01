El intendente de Colón confirmó que tiene coronavirus

El área de Vigilancia Epidemiológica de Entre Ríos, confirmó que este martes, se registraron 416 nuevos casos de coronavirus. De ese modo, son 36.009 los casos confirmados en la provincia.



Son varias las localidades que presentan un aumento en el número de casos. En el caso del Departamento Colón, se supo que este martes sumó 28 casos.



Asimismo, el intendente de la ciudad de Colón, José Luis Walser, confirmó que contrajo el virus. “Vecinos, quiero contarles que me confirmaron el diagnóstico positivo de covid-19. Me encuentro muy bien, con mínimos síntomas y cumpliendo el aislamiento junto a mi esposa, que también dio positivo. Durante este tiempo continuaré trabajando desde mi casa”, expresó el mandatario en sus redes sociales.



Ante la aparición de leves síntomas “me comuniqué con las autoridades sanitarias, quienes me revisaron y mediante un test rápido me diagnosticaron positivo”, contó.



Y llamó a la población a seguir manteniendo los cuidados y el distanciamiento: “es importante que actuemos de manera responsable y ante la presencia de síntomas nos comuniquemos con las autoridades sanitarias para evitar contagios. Debemos cuidarnos unos a otros y permanecer unidos para superar esta pandemia”.