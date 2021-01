Mejoró la salud de Menem: salió del coma inducido y le retiraron el respirador

La salud del senador Carlos Menem mejoró en los últimos días. Según comunicaron desde su entorno familiar, el ex Presidente salió del coma al que había sido inducido el 24 de diciembre pasado en el Sanatorio Los Arcos de la ciudad de Buenos Aires en el que se encuentra hospitalizado desde hace poco más de tres semanas.



Menem fue internado de urgencia en esa clínica del barrio porteño de Palermo el 15 de diciembre último a raíz de un grave cuadro de infección urinaria tras un episodio de descompensación cardíaca que tuvo en su casa. Días más tarde su salud empeoró: en vísperas a la Navidad sufrió una falla renal que obligó a practicarle diálisis.



Ahora, el legislador "está gracias a Dios bastante mejorcito, por suerte", contó a la agencia EFE Zulema Yoma, ex esposa de Menem y madre de su hija Zulemita, dos de sus personas más cercanas en la actualidad.



Yoma confirmó además que el senador ya salió del coma y está consciente. Lo propio hizo Luis Daer, abogado de Menem, quien afirmó que su representado "está mejor".



El ex jefe de Estado ya estuvo en 2020 internado en otras dos ocasiones. En julio pasado, había recibido el alta médica tras haber estado durante 15 días en el Instituto del Diagnóstico y Tratamiento por una neumonía bilateral. Pocos días después tuvo que ser hospitalizado nuevamente por sufrir un cuadro de debilidad muscular y baja saturación de oxígeno en sangre.



Con el pasar de las jornadas, su salud fue mejorando. Luis De la Fuente, médico personal del ex mandatario, en su momento había explicado que "la salud del ex presidente mejoró mucho luego de la neumonía que tuvo" y aclaró que la afección "está controlada igual que los niveles cardiológicos y de diabetes".



El dirigente peronista tiene mandato como senador por La Rioja hasta 2023 y hasta antes de la internación se había mantenido activo. De hecho, había participado de las sesiones virtuales de la Cámara Alta de la Nación, metodología establecida durante la pandemia del coronavirus.



Su hija Zulemita lamentó que su padre no haya podido estar para la votación de la legalización del aborto debido a su delicado estado de salud. "Lamento profundamente que un gran defensor de la vida no pueda acompañar con sus convicciones en este momento tan importante para nuestro país", escribió en su cuenta de Twitter.



Y recordó que en su gestión como presidente firmó el decreto 1405/98, mediante el cual instituyó el "Día del Niño Por Nacer". La hija del legislador había especulado con la posibilidad de que Menem pudiera votar de manera remota frente al desenlace ajustado del debate del Senado.



La hija del ex Presidente también utilizó sus redes sociales para celebrar el comienzo de este año junto a su padre. Quince minutos después de que iniciara el 2021, ella publicó una foto y un mensaje con los que dejó entrever la felicidad por empezar el año juntos. "Te ganamos 2020", escribió Zulemita junto a una foto en la que se ve su mano junto a la del senador.