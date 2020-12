Nueva cepa y aumento de casos en Brasil: Analizan cierre "selectivo" de frontera

La pandemia de coronavirus vuelve a ubicarse al tope de las preocupaciones del gobierno de Alberto Fernández. La nueva cepa detectada en Europa y el aumento de casos en Brasil forjaron largas conversaciones entre el Presidente, su ministro de Salud Ginés González García, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y el ministro del Interior Eduardo "Wado" de Pedro.El foco de atención por estas horas se centra en Brasil, donde en los últimos días se registró un fuerte aumento de los infectados. Ese país ya registra más de siete millones de infectados y casi 187.000 muertos. "Los argentinos que pasas sus vacaciones allí son una gran preocupación", reconoce una funcionaria que integra la cartera de Wado de Pedro.El cierre de fronteras con Brasil es una decisión que podría tomarse de manera inminente. Aunque no está pactada una reunión para este martes, el diálogo entre Alberto Fernández y sus ministros es constante. El lunes las charlas se extendieron hasta la medianoche. De Pedro tendría listo un informe respecto a la situación de las fronteras que espera entregarse este mismo martes al jefe de Estado.Respecto a Europa, el Gobierno sigue con atención la evolución del COVID-19 en Italia y Holanda, dos países en los que la situación sanitaria no da tregua. La cancelación de vuelos con esas naciones es una posibilidad que crece con fuerza.El lunes el ministro de Salud de la Nación Ginés González García se reunió nuevamente con infectólogos con los que conversó sobre el presente del coronavirus en la Argentina, la región y el mundo. En esta cartera existe una marcada preocupación por la actualidad de Brasil. Estuvieron presentes Ángela Gentile, Gustavo Lopardo, Eduardo López, Tomás Orduna y Omar Sued."Vamos a tomar las medidas que sean necesarias, estamos atentos a todo lo que pasa", dijo el ministro al retirarse del encuentro.Actualmente las dos grandes entradas al país son el aeropuerto internacional de Ezeiza y el Puerto de Buenos Aires, que recibe a los turistas extranjeros de los países limítrofes. Además hay cinco pasos terrestres abiertos para vehículos y ómnibus.Estos son Paso de los Libres/Uruguayana (República Federativa de Brasil); Gualeguaychu/Fray Bentos (República Oriental del Uruguay); Salvador Mazza/ Yacuiba (Estado Plurinacional de Bolivia); Cristo Redentor (República de Chile) y Paso San Sebastián (República de Chile). Estos también se cerrarían y se aumentará el nivel de efectivos en toda la zona para evitar filtraciones por espacios no permitidos.El análisis del cierre de fronteras se produce en paralelo a las negociaciones que el Gobierno entabla con diferentes laboratorios para traer la vacuna contra el COVID-19 a la Argentina. El jueves 24 de diciembre arribaría al país el vuelo con 300 mil dosis del antídoto ruso. Sin embargo la nueva cepa registrada en Europa abre un interrogante respecto a si la actual fórmula resulta eficaz contra esta nueva etapa del virus. Fuente: (TN).-