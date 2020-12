Bordet: "El 2021 será un año de crecimiento, de desarrollo social y humano"

"Es para Entre Ríos, y en particular para la región de Salto Grande, un día histórico porque estamos concretando una política de Estado para que esta región cuente con un aeropuerto polimodal, con vuelos de pasajeros que pueda promover la movilidad de las personas y acercarnos al mundo, y porque al ser un aeropuerto de cargas permitirá exportar la producción regional, mejora la competitividad de nuestras empresas y posibilita más desarrollo y más producción", resaltó el gobernador Gustavo Bordet durante el acto de apertura de ofertas de licitación para readecuar el Aeropuerto Binacional de Concordia, donde seis empresas presentaron sus ofertas."Esta es una zona donde hay muchas asimetrías, desigualdades y pobreza que no ocultamos, porque tomamos la decisión, después de cuatro años de generar sistemáticamente cada vez una caída más grande en los índices de pobreza, que se sintió muy fuerte en Concordia, el Presidente vino a Concordia para entregar las primeras Tarjetas Alimentar, lo cual fue una solución para muchos vecinos de la ciudad", recordó el mandatario provincial.Asimismo, comentó que "es un proyecto binacional" y agradeció al intendente de la localidad uruguaya de Salto, Andrés Lima, por el apoyo al proyecto que insume 50 millones de dólares, de los cuales, 37 son para "obras civiles, tres para obras en el paso fronterizo y el resto son créditos no reintegrables a productores de arándanos y cítricos, tanto argentinos y uruguayos, y operadores turísticos de Concordia, Federación, Colón, Salto y Paysandú".Finalmente, el gobernador agradeció "la visión federal del Presidente en su tercera visita a Entre Ríos, pese a la pandemia", además de ponderar la reactivación de obras viales y la firma de convenios para otras nuevas."El 2021 será un año de crecimiento, de desarrollo social y humano porque el presidente Fernández tiene la firma vocación y lo vamos a acompañar junto a los intendentes entrerrianos", sentenció el gobernador Bordet.El proyecto, que será financiado a través de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 50 millones de dólares, busca adecuar la terminal aérea a la operación de vuelos comerciales regulares, tanto para el transporte de pasajeros como de cargas, y contribuir al aumento de la competitividad de los sectores productivos y turísticos de la región del Salto Grande.Serán beneficiados especialmente los habitantes de Concordia, Federación y Salto (Uruguay), ya que podrán contar con un nuevo servicio de transporte (transfers) y se agilizará el paso fronterizo.Los trabajos en el aeropuerto contemplan la extensión de 1.600 a 2.000 metros de la pista existente y la construcción de una calle de rodaje y una plataforma de estacionamiento de aeronaves. También la adquisición y montaje de señalamiento diurno y nocturno y la mejora de la vía de acceso al aeropuerto y del nuevo estacionamiento, además de la construcción de una nueva terminal de pasajeros y torre de control, equipos, redes de abastecimiento y tratamiento de agua.Del acto de apertura de ofertas de la licitación internacional para la readecuación y modernización del aeropuerto local, que fue encabezado por el Presidente Alberto Fernández, participaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Transporte, Mario Meoni; y del Interior, Eduardo de Pedro; y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello. También estuvo presente el embajador argentino en Uruguay, Alberto Iribarne.