Ayudar Hace Bien 2020 fue declarado de interés por la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos declaró de su interés a la 16° edición de la jornada solidaria "Ayudar Hace Bien - Once Por Todos 2020" que cada año impulsa elen beneficio de hospitales, personal de salud, comedores y merenderos."Por iniciativa de la diputada Carina Ramos, la Cámara declaró de interés a la jornada solidaria de Paraná, que ya lleva 16 años y es la más importante de la ciudad, porque realmente cumple una tarea muy importante para colectar donaciones que serán distribuidas, fundamentalmente, entre los efectores de salud", comunicó ael presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano."A los diputados nos pareció importante contribuir con aportes para fortalecer en un año atípico", argumentó el legislador al recordar su paso por Sala Mayo durante ediciones pasadas, "donde había muchos trabajadores solidarios recibiendo y ordenando la mercadería para continuar con todo lo que implica la logística de distribución".Por su parte, la diputada Carina Ramos, autora de la iniciativa, argumentó que la declaración de interés fue "para sostener, acompañar y celebrar este tipo de iniciativas que marcan la impronta que tienen los paranaenses, la de poder ser empáticos y solidarios para ponernos en el lugar del otro y sobre todo de quienes hoy más lo están necesitando"."Desde la Cámara de Diputados acompañamos el sistema de salud en este año tan especial y el reconocimiento, en el nombre de Claudia Luero, es a todo el equipo de Once por Todos y de todos los vecinos de Paraná que en definitiva son los protagonistas de la jornada", valoró la legisladora.En tanto, la cara visible de Once por Todos, Claudia Luero, comentó que "este año, el Ayudar Hace Bien significa cuidarse y cuidarnos". "La declaración de interés es el fruto de un trabajo en equipo, donde la gente supo responder a las consignas, porque el año comenzó con los aplausos al personal de salud y este 8 de diciembre, les damos otro aplauso, el reconocimiento a su labor", destacó la comunicadora.