Gobierno y gremios acordaron un salario mínimo inicial docente de 27.500 pesos

Cumpliendo con la restitución de la paritaria nacional docente, se aprobó por unanimidad el incremento del salario mínimo docente garantizado, que con un 33,46% durante el 2020, logrando que supere la inflación y duplicando el incentivo docente entre marzo 2020 y febrero 2021 mediante la prórroga del pago de la suma extraordinaria.El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, se reunió con su par de Trabajo, Claudio Moroni, las y los cinco ministros de las regiones y la Secretaria del CFE con los representantes de los cinco sindicatos docentes nacionales: CTERA, UDA, CEA, SADOP y AMET en una nueva convocatoria de paritarias, dado que el mes de octubre venció el acuerdo por el pago de una suma extraordinaria en el concepto del Fondo de Incentivo Docente (FONID).En esta nueva convocatoria se estableció que el salario mínimo docente nacional será de 27.500 pesos a partir del 1° de diciembre de 2020. Dicha suma incluye FONID, material didáctico y suma extraordinaria. La asignación de los recursos que correspondan será atendida a través del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente conforme lo establece el artículo 9° de la Ley N° 26.075. Esta suma, para el cargo docente de grado, jornada simple (4 horas) sin antigüedad (ingresante) tuvo a lo largo de 2020, a partir de este acuerdo, un incremento de 33,46%.Además se renovó por cuatro meses más el pago de una suma extraordinaria "FONID-suma extr.2020/2021" de 4.840 pesos en cuatro cuotas iguales, mensuales y consecutivas de 1.210 pesos, la cual será abonada en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo conjuntamente con el pago del FONID ($1.210) y material didáctico ($210).Durante el encuentro, que se llevó a cabo de manera virtual, el titular de la cartera educativa nacional señaló: "Para nosotros es fundamental cuidar estas instancias de negociación y de concertación entre el Estado y los trabajadores . Por eso, creemos que este marco paritario que estamos celebrando hoy para poder debatir y discutir, no solo el salario sino también condiciones de trabajo y el rumbo que queremos consolidar del sistema educativo para el 2021, debe sostenerse a lo largo del tiempo" y agregó: "Agradezco a las 5 organizaciones sindicales nacionales por un año de diálogo constante, con acuerdos y con diferencias; creo que todos buscamos en este contexto de tanta dificultad las mejores políticas para poder garantizar el derecho a una educación transformadora".Por su parte, el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, dijo: "No solo se recuperó la negociación paritaria nacional sino que mantuvimos las paritarias en todo el sector privado. La aplicación del salario mínimo vital y móvil por el Consejo. En la crisis, apostamos al diálogo social y estoy seguro que fue una decisión acertada. Vamos a terminar el año con algo que no pasaba hace más de 3 que es que los salarios promedios de los sectores convencionados van a estar al mismo nivel o quizás superando por un poco la inflación del año. Comparado con otros años críticos como el 2002 -donde el salario real terminó a más de 20 puntos- la decisión de mantener estos mecanismos de negociación prueba que fue acertada y que los actores sociales lo han manejado con la responsabilidad del caso. Este mecanismo hay que cuidarlo con actitudes de buena fe y creo que lo estamos haciendo. Cuidemos esta instancia de diálogo que es la que nos va a permitir resolver no solo los problemas salariales, sino un montón de otros temas. El diálogo social para nosotros es fundamental".En el marco de la recuperación de la paritaria nacional docente, se acordó en febrero de 2020 un incremento del ciento por ciento en el ítem FONID mediante el pago de una suma extraordinaria por cuatro meses, que fue posteriormente (por acuerdo del 24/07) prorrogada por cuatro meses más y que se prevé consolidar el año próximo, para lo cual se han incorporado al presupuesto 2021 los créditos correspondientes (incremento del 33% sobre el crédito vigente), contemplando también el ítem Fondo Compensador.En el encuentro también se instó a la renovación permanente de las mesas de diálogo o negociaciones colectivas en cada jurisdicción y se acordó la próxima reunión paritaria nacional, la cual se realizará en febrero de 2021, a fin de analizar la evolución del acuerdo y las condiciones laborales del trabajo docente.La reunión contó con la participación de la secretaria del Consejo Federal de Educación, Marisa Díaz y los integrantes de su Comité Ejecutivo por las cinco regiones: Walter Grahovac (Córdoba - Centro); José Manuel Thomas (Mendoza - Cuyo); Juan Pablo Lichtmajer (Tucumán - NOA); Daniela Torrente (Chaco - NEA); y María Cecilia Velázquez (Santa Cruz - Sur).Por las entidades sindicales nacionales participaron: Sonia Alesso (CTERA), Roberto Baradel (SUTEBA), Luis Branchi (CTERA), Noemi Tejeda (CTERA), Juan Monserrat (CTERA), Sergio Romero (UDA), Juan Carlos Aguirre (CEA), Rubén Blanco (AMET), Jorge Kalinger (SADOP), Ernesto Cepeda (AMET), Fabián Felman (CEA), Rodolfo De Vicenzi (CAIEP), Norberto Baloira (COORDIEP), y José Álvarez (CONSUDEC).