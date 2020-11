Confirman que el seguro Covid-19 al turismo no será obligatorio en Entre Ríos

Política En el 1 y el 23 de diciembre se pagarán sueldos y aguinaldos en Entre Ríos

"Vamos a sugerir la contratación del seguro Covid al turismo, pero no lo vamos a exigir como una obligación para quienes vengan a disfrutar del verano en Entre Ríos", dijo este viernes el ministro de Producción y Turismo, Juan José Bahillo, al brindar detalles de la temporada que inicia en siete días.En relación a la póliza precisó que se trata de un producto que será recomendado para su contratación porque, precisó, "está muy bien diseñado y elaborado por expertos", pero reiteró que no será de exigencia para ingresar a la provincia."Estamos en permanente análisis de las decisiones que tomamos, la dinámica de la pandemia así lo impone", especificó el titular de la cartera productiva y definió: "Tener temporada de verano abierta al turismo es importante porque estamos respondiendo a un sector que sufre mucho por la crisis sanitaria".Quienes vengan a la provincia desde este 4 de diciembre deberán llegar con reserva de alojamiento dado que las visitas ambulantes no están permitidas. Por medio de la plataforma digital del gobierno nacional, Vacacion.ar, los turistas accederán al permiso de tránsito dado que en esa aplicación quedará consignada toda la información del viajero y su plan de descanso en la provincia."El gobernador Gustavo Bordet impulsó la temporada turística y el trabajo de articulación entre los organismos del Estado, los municipios y los prestadores es muy serio. Trabajamos para que el turista salga de su casa y pueda llegar su destino tranquilo", definió finalmente el ministro.