El Senado entrerriano aprobó por unanimidad el Presupuesto para el 2021

Este miércoles se desarrolló la 16º sesión ordinaria del 141º Período Legislativo de la Cámara de Senadores de Entre Ríos. La vicegobernadora y presidenta del Senado, Laura Stratta, presidió el debate desde el recinto, con la presencia de los presidentes de las dos bancadas legislativas. El resto de las y los senadores asistieron a la sesión mediante videoconferencia.



Con tratamiento sobre tablas, el Senado entrerriano aprobó el proyecto ley del Poder Ejecutivo del Presupuesto General de la Administración para el ejercicio 2021 (Expediente N° 24538) que contaba con media sanción de la Cámara de Diputados desde el 18 de noviembre. Se aprobó por unanimidad en general y en gran parte del articulado.



El senador Amilcar Genre Bert (La Paz- Frente Justicialista), en su condición de miembro informante de la Comisión de Presupuesto, desarrolló conceptos e interpretaciones arribadas a partir del análisis detallado del proyecto ingresado por el Poder Ejecutivo. "Quiero recordar la importancia y la gravitación que el presupuesto anual representa para la determinación de los lineamientos que definirán la naturaleza política, económica, social, financiera de una gestión de gobierno", manifestó.



Seguidamente, Genre Bert expresó: "Como legislador, nos corresponde dotar al gobierno provincial de esta herramienta; y también manifestar, transmitir y dar a conocer las conclusiones del estudio realizado, expresando las miradas, críticas y sugerencias, con el ánimo de contribuir a la elaboración de esta ley de leyes", expresó el senador tras explicar el trabajo conjunto y los aportes realizados sobre la iniciativa. Y aclaró que "este Presupuesto fue elaborado en el peor escenario de la historia, de una pandemia sanitaria que condicionó las cuestas de todos los países del mundo".



Luego, pidió la palabra el senador Rubén Dal Molin (Federación- Cambiemos) como miembro de la Comisión de Presupuesto y en representación de su bloque, se refirió a algunos aspectos del proyecto mencionado. "Como condición al momento de emitir nuestro voto señalamos en seis palabras: tenemos muchos reparos pero somos responsables", dijo el senador provincial tras delinear los puntos centrales de la iniciativa.



Después de un cuarto intermedio, el jefe del bloque de Cambiemos, Francisco Morchio (Gualeguay) señaló: "Quiero ser parte de una posición constructiva", dijo tras considerar que "también es un deber, controlar al Ejecutivo". Y remarcó: "Me hubiera gustado que este Presupuesto sea tratado en la Comisión de Presupuesto, y discutirlo 15 días más". Y reiteró la frase del senador Dal Molín: "Tenemos muchos reparos pero somos responsables".



Por su parte, el senador Armando Gay (Concordia- Frente Justicialista) pidió la palabra y brindó consideraciones puntuales sobre la importancia del Presupuesto en este contexto. "Al momento de elaborarse ese Presupuesto, nadie podía llegar a pensar las situaciones que transitamos este año, pero a pesar de los imprevistos, la adecuada administración del gobernador Gustavo Bordet nos habilitó el tratamiento de este presupuesto para el 2021 y los sectores prioritarios encontrarán respuestas financieras a sus necesidades", manifestó Gay. Y añadió: "Hablo de brindarle un voto de confianza y acompañamiento a una situación inédita de pandemia; vivimos una crisis sanitaria, económica y social, que abarca la provincia, el país y el mundo", subrayó. Luego destacó la "claridad que tuvo el gobernador para llevar adelante la gestión junto a la prudencia del manejo de recursos".



Acuerdo constitucional

Con respecto a los pedidos de acuerdos solicitados por el Poder Ejecutivo, el Senado entrerriano aprobó por unanimidad los expedientes números 13814, 13813, 13812, 13811, 13810, 13784, 13785 que designan a la Dra. María Alejandra Ramirez como Vicepresidenta del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia, al Dr. Horacio Gabriel Leconte, como Presidente del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia, a la Dra. Nanci Rocío Vinagre, Fiscal de Cuentas Nº 1 del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, a la Dra. María Cristina Federik, Fiscal de Cuentas Nº 2 del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, a la C.P.N. María de los Ángeles Moia, Vocal - Contador Público - del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, a la C.P.N. Fernando Roberto Lenardon, Fiscal de Cuentas Nº 3 -Contador Público- del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos y al Dr. César Ariel Cesario, Fiscal de Cámara Contencioso Administrativo de la ciudad de Concepción del Uruguay. En cuanto al acuerdo del Dr. Diego Lucio Nicolás Lara, como Presidente del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, fue aprobado por la mayoría.



Además los senadores dieron sanción definitiva, por unanimidad y pasan al Ejecutivo para su promulgación los siguientes proyectos de ley:



La creación "Programa de Sensibilización y Capacitación contra la Violencia en el Deporte", en el ámbito de la Secretaría de Deportes, de autoría de la diputada Silvia Moreno.



La autorización al Poder Ejecutivo para el procedimiento de disolución y liquidación de la empresa "Líneas Aéreas Entre Ríos Sociedad del Estado" (LAERSE).



La creación de la campaña de concientización para la equidad de género en el trabajo doméstico y tareas de cuidado no remuneradas, de autoría de Stefania Cora y Carina Ramos. Al respecto, la senadora por el departamento Diamante, Claudia Gieco (Frente Justicialista), explicó los fundamentos de la iniciativa. Indicó que se trata de visibilizar y poner en valor el trabajo doméstico y tareas de cuidado no remunerados; además de fomentar y difundir masivamente la temática.



El proyecto por el que se derogan las Leyes Nºs. 4.109 y 5.079, y se establece el Marco regulatorio del "Colegio de la Abogacía de Entre Ríos". La senadora Claudia Gieco (Diamante- Frente Justicialista) informó sobre la iniciativa y destacó que se trata de "un proyecto de vanguardia" explicando que se adapta a la igualdad de género y principio de paridad. "Es acertado y oportuno, por eso le dimos dictamen favorable", aclaró la legisladora provincial.



Durante la sesión de este miércoles, el Senado aprobó por unanimidad y pasa a Diputados para su revisión, los siguientes proyectos:



El proyecto de ley del senador Francisco Morchio (Gualeguay- Frente Justicialista), por la que se declara "Zona de Reserva para la Pesca Deportiva", el Río Gualeguay desde su nacimiento y 500 metros a la redonda hasta su desembocadura y de ahí 500 metros más.



El proyecto de ley del senador Jorge Maradey (Gualeguaychú- Frente Justicialista) y de los senadores Armando Gay (Concordia ? Frente Justicialista) y Horacio Amavet (Uruguay- Frente Justicialista), que tiene por objeto preservar y conservar en buen estado las rutas y los caminos de la provincia, estableciendo el control permanente e ineludible del peso de las cargas transportadas.



El proyecto de ley por el que se rectifica el artículo 1° de la ley 10.765 por el que se autoriza al PE a aceptar la escritura por comisión de la administración formulada por la Empresa "Del litoral, Obras, Servicios y Montajes S. A" respecto de dos inmuebles ubicados en el ejido de Sauce de Luna, con destino a la colocación de una válvula de control del gasoducto.



El proyecto de ley por el que se establecen pautas y normas generales para la clasificación en origen de los residuos sólidos urbanos que se generen dentro de las dependencias del sector público en el territorio de la provincia. Este proyecto cuenta con media sanción de la Cámara baja, al haberse introducido modificaciones, vuelve para la consideración de dicho cuerpo.



Homenajes

La senadora Claudia Gieco (Diamante- Frente Justicialista) rindió homenaje a Domingo Santo Liotta, médico cardiocirujano, ciudadano entrerriano que trascendió las fronteras del país. Nació el 29 de noviembre de 1924 en Diamante y este año cumplirá nada más y nada menos que 96 años. La legisladora destacó su carrera profesional y también "la humanidad y sencillez de un hombre que respetamos y valoramos profundamente", expresó Gieco.



Por otra parte, la senadora Flavia Maidana (Nogoyá -Frente Justicialista) rindió homenaje al personal de Enfermería al conmemorarse el 21 de noviembre el Día Nacional de la Enfermería. La legisladora destacó la labor que cumplen las y los profesionales de la salud, especialmente, en este año de pandemia.



Finalmente, el senador Armando Gay (Concordia- Frente Justicia), rindió homenaje en un día triste y caro al sentimiento de todos los argentinos y argentinas, como es la partida de Diego Armando Maradona. "Una persona que tantas alegrías les dio al pueblo argentino", manifestó el senador tras recordar el momento en que levantó la Copa Mundial de Fútbol en 1986 y la anécdota del gol a los ingleses. "Hoy, lamentablemente, no lo tenemos más. Desde este humilde lugar, quiero hacer llegar condolencias a familiares y al pueblo argentino que lo llora", manifestó Gay.