La ruta del proyecto sobre aborto en Diputados: "Control verde" en comisiones

A comienzos de la semana que viene el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, definirá los giros de comisión que tendrá el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Todo apunta a que se repetirán las mismas cuatro comisiones que en 2018 animaron un debate histórico, con la particularidad de que este año los cuatro cuerpos están presididos por diputados oficialistas y "verdes".El martes pasado, en declaraciones a la prensa acreditada, Massa reveló que definirá los giros junto a las diputadas Cecilia Moreau, Mónica Macha, Silvia Lospennato y Carmen Polledo."Es un tema en que hay muchas mujeres que, más allá de que tengan distinta posición, están comprometidas con este tema. Es muy importante que organicemos el debate sobre la base de reglas claras, respeto y sobre todas las cosas, un debate franco", agregó el tigrense.Según señaló a NA una diputada nacional del Frente de Todos que tendrá un rol clave en el debate legislativo, la principal duda será qué comisión será cabecera del debate, si Legislación General, como ocurrió hace dos años con el protagonismo central de Daniel Lipovetzky para lograr la media sanción, o si será la de Salud.La comisión de Legislación General es presidida por la massista Cecilia Moreau, una de las más activas diputadas del grupo de "Las Sororas", que en 2018 se puso al hombro la militancia de los votos dentro del Congreso para obtener la media sanción.Salud, en tanto, es encabezada por el tucumano peronista y médico sanitarista Pablo Yedlin, también del Frente de Todos, y comprometido con lo que considera una "ampliación de derechos" para las mujeres.Por estas horas, la versión que suena más fuerte es que Legislación General repetiría como cabecera del debate, pero está sujeto a discusión.Las otras dos comisiones serían la de Mujeres y Diversidad, presidida por la kirchnerista Mónica Macha, y Legislación Penal, encabezada por la entrerriana Carolina Gaillard.La vicepresidenta de la comisión de Salud, Carmen Polledo, reconoció que este desbalance es inevitable por el cambio en la composición de las comisiones tras la renovación parlamentaria de fines de 2019, pero reclamó una "mesa ampliada" con la participación de diputados celestes referentes del sector celeste para darle contrapeso al debate y evitar un sesgo tendencioso a favor de los partidarios de la ley.De confirmarse los giros, la diputada del PRO junto a la "lilita" Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) tendrán el desafío de equilibrar la balanza.No la tendrán fácil, ya que las vicepresidentas de las otras dos comisiones son enérgicas partidarias del aborto legal: Silvia Lospennato (vice de Mujeres y Diversidad) y Carla Carrizo (vice de Legislación General).Ambas fueron parte del "task force" de "Las Sororas", el grupo de whatsapp militante que compartieron diputadas de todo el arco político."Lo que más me aflige en este momento es saber qué está pensando el oficialismo respecto de los tiempos, porque ya estamos a fin de año y esto no se puede tratar sin el debate suficiente. Me preocupa que no haya posibilidad de escuchar a especialistas", dijo Polledo a NA.Y agregó: "El año pasado se renovó el 50% de la cámara. Yo soy una de las pocas que estuvo en el debate del 2018. Los nuevos que entraron tienen derecho a informarse. Hay muchos colegas que todavía no sentaron posición".La vicepresidenta de Salud aseguró que le preocupa la "inoportunidad" en que el Gobierno instala el debate por el aborto "en medio de muchísima incertidumbre por la pandemia"."Estamos todos en ascuas por la cuarentena. Introducir este tema, que es uno de los más complejos de la historia del Parlamento y de altísima sensibilidad en este momento me llama mucho la atención y es innecesario. En este momento necesitamos unión, armonía y paz", subrayó.En este sentido, señaló: "Minimizar el tema y creer que esto es un trámite exprés es un error. Confío en la responsabilidad de quienes tienen la conducción de proponer una agenda que tenga visos de seriedad".