La Cámara de Diputados dio media sanción al Presupuesto provincial 2021

El debate en Diputados tuvo como características el cruce de opiniones entre la bancada oficialista y el interbloque de Cambiemos (UCR ? PRO ? Movimiento Social Entrerriano) por las características del presupuesto para el próximo año.



El presupuesto proyecta un resultado económico positivo de $ 9,3 mil millones producto de contrastar ingresos corrientes por $ 241 mil millones y egresos corrientes por $ 232 mil millones que se convierte en un déficit financiero de $ 6,8 mil millones producto del impacto de obras financiadas por financiamiento de organismos internacionales y remanentes. Sin embargo, al detraerse las inversiones públicas por endeudamiento, como marca la ley de Responsabilidad Fiscal, se transforma en un superávit de $ 78 millones.



Debido a que la presidenta de la comisión de Presupuesto está convaleciente por Covid ? 19, la defensa del proyecto corrió pro cuenta del titular de la comisión de Producción, el concordiense Néstor Loggio.



En su intervención, el legislador puntualizó que el mundo está atravesando un año muy difícil con un impacto y consecuencias que no se han visto en el último siglo, lo que impactó en las pautas que se habían establecido el año pasado para el año en curso. Además, mencionó el duro trance que implicó para la Provincia que el gobierno de Mauricio Macri haya tomado decisiones como reducir los recursos coparticipables y dejar de ejecutar programas y políticas públicas, lo que obligó a la administración de Gustavo Bordet a atender con recursos propios ese vacío.



El legislador resaltó que la caida del producto bruto nacional afectará las finanzas provinciales por merma en la coparticipación y mayor demanda del área de salud para atender la pandemia.



Loggio puntualizó también que se redujo la planta de personal del Estado en un 4% mediante el mecanismo de no renovar los puestos que van quedando vacante. También consideró "preocupante" el défict de la Caja de la Jubilaciones. Por su carácter progresivo, el legislador volvió a requerir a todos los actores discutir cómo superar esta situación y lograr que se sostengan los derechos adquiridos. Pidió que este tema "no explote en manos de generaciones futuras".



Reconoció que el 70% de los recursos proviene de la coparticipación y un 30% de la recaudación provincial, de la cual el 60% es producto del cobro del impuesto sobre los ingresos brutos.



Detalló las obras de cada departamente, subrayando que en el presupuesto 2020 están atendidas necesidades de todo el territorio provincial. Dentro de ellas, hizo un aparte para rescatar la reactivación de las obras en la autovía Ruta 18 y la disposición de fondos para el cierre energético norte, que tendrá asegurados unos 80 millones de pesos en el cálculo de inversión de obra pública para el año próximo.



Además, puntualizó que el Ejecutivo requiere 15 mil millones de deuda para atender compromisos de deudas anteriores. La salida de este esquema se dará cuando se produzca una "mejora en la macroeconomía" nacional, estimó.



Loggio se hizo eco del reclamo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para "salir de la bimonetariedad". "Tenemos que pensar e invertir en pesos. Es el desafío de construir un acuerdo".



Para cerrar, el diputado destacó que en el presupuesto habrá un crecimiento de la inversión pública: en el área de salud del 38%, en desarrollo social del 33%, en educación 44 % y en obra pública una suba del 67% y que todos estos guarismos están por encima de la estimación de la inflación.



La respuesta a la exposición del oficialismo correspondió en primer lugar al diputado Esteban Vitor (PRO ? Cambiemos) quien criticó que el presupuesto no está realizado sobre la base de "cifras reales" y que sostiene delegación de facultades de la Legislatura al Ejecutivo. Reclamó que el Gobernador convoque al diálogo para construir un presupuesto con números reales



Han habido en los últimos años "presupuestos insostenibles", evaluó y apuntó que en el actual la inflación del 29%, algo que entendió no será así porque "todos sabemos que será mayor".



Sobre los gastos, precisó que en los últimos seis años, el gasto ejectuda en personal fue un 20% superior a lo proyectado y que lo mismo ocurrió en un 40% en lo que a jubilaciones se refiere. "Este presupuesto no cierra por ningún lado", estimó tras señalar que se proyecta aumentar para el año próximo el gasto en personal activo en un 18% y en pasivos el 6%.



"Se presupuestan gastos corrientes que terminan siendo más altos y gastos de capital que terminan siendo más bajos. Entre Ríos invierte la mitad de lo que lo hacen las demás", agregó, puntualizando que en el promedio de erogaciones totales en este rubro en el resto de las provincias es del 12 % mientras que en en Entre Ríos sería del 6%. Luego, citó uninforme de la Cámara Argentina de la Construcción donde se menciona la pérdida de 6200 empleos en Entre Ríos en esa actividad.



También denunció que el 60% de la inversión en esta apartado es para reparación. "A la vista de cualquiera está el deterioro de las obras", agregó.



"Todos los pesos que no se inviertieron en obra pública, fueron al déficit de la Caja de Jubilaciones", alegó. El problema "se agrava año tras año ¿Qué se ha hecho? Nada", acotó. "Nunca se convocó relamente al diálogo. Fue una cortina de humo la convocatoria de principios de año. Parece que Macri y la pandemia son los únicos responsables de los problemas de la provincia", acotó.



Vitor puntualizó: "No vamos a hacer populismo con la deuda" a la que definió como consecuencia de "un déficit creciente" comentando que la deuda pública crece más rápido de los ingresos públicos.



Seguidamente instó al gobierno a honrar los compromisos de deuda asumidos, al referirse al incumplimiento de la provincia de un pago de 22 millones de dólares de intereses de la deuda, que derivaron en un proceso de reestructuración, rechazada por los acreedores. "No conocemos qué destino tendrá esa negociación, pero sí podemos afirmar que la deuda pública crece más rápido que los ingresos netos disponibles" afirmó el Diputado y seguidamente agregó que esta situación deja poco margen para las obras públicas y "sin infraestructura y con una alta presión tributaria, la inversión privada que genera empleo, no crece y la provincia se condena a seguir aumentando los niveles de pobreza que se observan en los últimos relevamientos".



También cuestionó la delegación de poderes, una cuestión extraordinaria que se transformó en ordinaria, dijo. "Al Gobernador no le interesa la división de poderes. No podemos acompañar los artículos que delegan facultades", concluyó.



El oficialista Sergio Castrillón rebatió algunos de los dichos de Vitor, alegando que se están haciendo obras "como nunca se han hecho" y consideró que su par del PRO "no recorre la provincia". Alegó además que las facultades delegadas que se aprobarán en el presupuesto 2021 estuvieron presentes en proyectos anteriores y que nunca se denunció un uso indebido de las partidas. "Lo que hacen es un práctica sistemática para la tribuna: si quiere en título, se los voy a dejar", consignó.



"Se les dijo que si tienen un proyecto (para el défict de la Caja) lo presenten. Y no lo han hecho.", señaló. "Cuando piden, piden como ovejas. Pero en la sesión se presentan como lobos. Cuando en realidad han acompañado todo", sentenció.



Gracia Jaroslavsky (UCR ? Cambiemos) dijo que el presupueto "no tiene destino" porque las variables que se toman "no tienen asidero en la realidad". No podemos aceptar "ser el malo de la película. No somos tan vivos ni tan inteligentes para causar tanto desastre. Se han hecho las cosas lo mejor posible".



El cierre del debate correspondió a Gustavo Cusinatto (UCR ? Cambiemos) y al presidente del bloque oficialista, Juan Navarro.



Cusinatto apuntó que el acompñamiento en general de la oposición se fundó en los tiempos extraordinarios que se están viviendo y adelantó "el compromiso de trabajar codo a codo con el oficialismo en la medida en que nos preocupemos por todos los entrerrianos, si el Gobernador nos convoca".



"Lo único que me preocupa es el diagnóstico", aclaró. En la visión de la oposición en la salud pública en Entre Ríos los departamentos "carecen de política y medios necesarios".



Asimismo, afirmó que existen "diferencias abismales entre lo proyectado y lo ejecutado en la realidad" y que Vialidad "no tiene máquinas o no funcionan".



"El proyecto tiene más de voluntarista que de realidad. Vamos a tener que tomar medidas con el déficit y el gsto en la política o no vamos a poder resolver los problemas", vaticinó.



El oficialista Navarro calificó de "enriquecedor" el debate y evaluó que la oposición hizo una "mala lectura" sobre la ejecución en la obra pública, indicando que fue superior al 90%. No se ejectuaron las que se financiaban con fondos afectados, muchas de las cuales estaban atadas al Fondo de la Soja, que el gobierno de Mauricio Macri eliminó, señaló.



Con respecto al crecimiento de la deuda pública, uno de los ejes sobre los cuales Cambiemos cargó las tintas, dijo que existe un tope fijado por la ley de Responsabilidad Fiscal que impide superar ciertos niveles.



También hicieron uso de la palabra Juan Domingo Zacarías (Movimiento Social Entrerriano); Ayelén Acosta (PRO ? Cambiemos); Paola Rubatino (Frente Creer); Juan Manuel Huss (Frente Creer); Jorge Satto (UCR); Julio Solanas y Gustavo Zavallo. (Fuente: APF)