Trotta: En 2021 "tendremos mucha más presencialidad de alumnos" en las aulas

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, manifestó hoy su deseo de que el año próximo "nos permita recuperar la normalidad que nos arrebató la pandemia" de coronavirus, al señalar que hay "11 provincias que están teniendo clases presenciales en sus aulas" y "más de 800 obras" de adaptación en escuelas realizadas en la provincia de Buenos Aires.



"Todos esperamos que el 2021 sea el año que nos permita recuperar la normalidad que nos arrebató la pandemia, mientras tanto aprendemos a convivir con el coronavirus que ha sido el esfuerzo de todo este año", expresó el titular de la Cartera de Educación a la radio LU6 de Mar del Plata.



El ministro aseguró que en 2021 "tendremos mucha más presencialidad de alumnos" en las aulas y precisó que "ya son 11 las provincias que están teniendo clases presenciales y todo hace suponer que en términos epidemiológicos en marzo habrá una mejora considerable en los distintos puntos del paísÂ".



No obstante, Trotta reiteró que "hasta que no haya una vacuna aplicada en un porcentaje importante en la población vamos a tener un regreso con protocolos como lo tenemos hasta ahora, pero nuestra apuesta a partir de este aprendizaje social, el de ir a la escuela en medio de la pandemia de Covid-19, es que en marzo tengamos un regreso muy importante en cuanto a la cantidad de los estudiantes que puedan estar en el aulaÂ".



En este sentido, señaló que "la escuela que no esté en condiciones de recibir a los estudiantes deberá readecuarse y eso estamos haciendo con cada una de las jurisdicciones".



En la Provincia de Buenos Aires "son más de 800 obras que se vienen realizando en escuelas de mucha complejidad, más obras muy pequeñas que se están llevando adelante tanto por parte del Gobierno provincial como municipal y también del propio Gobierno nacional, ya que transferimos recursos hacia las provincias para el refaccionamiento de las escuelas hasta el regreso de la presencialidad y también para un mantenimiento adecuado en toda la infraestructura escolar", precisó.



Trotta expresó que "en la Provincia de Buenos Aires las clases presenciales están comenzando en varios distritos que estaban en situaciones epidemiológicas positivas y en otras jurisdicciones se están avanzando en actividades escolares que no son presenciales pero más que nada son espacios de revinculación educativa".



En este sentido, consideró que "es un paso importante que haya una revinculación educativa en grupos de hasta 10 estudiantes, para poner foco en aquellos estudiantes que han mantenido poco vínculo con la escuela, crear un espacio de reencuentro con los estudiantes y compañeros, dando así un paso muy importante de cara al ciclo lectivo 2021".



Trotta apuntó además a "seguir fortaleciendo el programa ATR de la Provincia que permite que los docentes, suplentes y estudiantes voluntarios puedan recorrer los hogares para generar el vínculo con los estudiantes que han tenido menor vínculo con la escuela a lo largo de estos meses tan complejos y difíciles.