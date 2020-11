Nación suma 50 nuevas Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario

Foto 1/2 Foto 2/2

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, y la titular de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), Gabriela Torres, inauguraron esta mañana mediante videoconferencia, 50 nuevas Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC) que se suman a la red federal de dispositivos, en 18 provincias: Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Tucumán, Formosa, Río Negro, Santa Fe, San Juan, Chaco, Salta, Santiago del Estero, Jujuy, Neuquén y Caba, además de provincias donde hasta ahora no contaban con este tipo de dispositivos: Chubut, La Pampa y Misiones.



De esta manera se incorporan 5 mil personas al acompañamiento ambulatorio, con equipos técnicos, acompañantes pares y al menos, una comida diaria, ampliando a 453 la red de dispositivos que existen en el país, entre CAAC, DIAT y Comunidades Terapéuticas, dando continuidad al trabajo articulado del SEDRONAR con municipios, provincias y organizaciones no gubernamentales.



"Cuando se intentó dar una explicación simplificada de la cuestión de los consumos, se cayó en el brazo punitivo del Estado, en la idea de criminalizar a quienes consumían, sin entenderlos ni generar políticas públicas" afirmó Cafiero y agregó: "por eso tratamos de generar soluciones comunitarias a consumos que se inician de manera individual".



"Las casas que componen esta red, que integran la potencia del Estado con la capilaridad y el contacto de las organizaciones de la comunidad, son fundamentales para abarcar un tema que no tiene soluciones sencillas", explicó el jefe de Gabinete. "Somos un soporte más que se pone a disposición y se suma a la tarea de las organizaciones, para poder brindar a hombres y mujeres con esta problemática, la posibilidad de un proyecto de vida, la esperanza de que mañana van a estar mejor que hoy", finalizó.



Torres destacó la importancia de esta iniciativa "porque significa que estamos poniendo en el territorio y en los barrios más vulnerables una espacio alojador, que pueda acompañar a las personas desde la alimentación, sacar el DNI, resolver temas de salud y también tratamiento específico de adicciones".



La titular del SEDRONAR subrayó que "estos lugares están llevados adelante por organizaciones que intermedian en el territorio, eclesiales, sociales, y la importancia de que existan estos lugares asociados con el sistema de salud, con el Estado, permite que hagamos mejores intervenciones."



Esta red de dispositivos que trabajan en conjunto, coordinada estratégicamente entre el Estado presente y la comunidad organizada, aborda las problemáticas asociadas al consumo de drogas en una dimensión integral, territorial y colectiva, implicando los recursos disponibles en la propia comunidad.



Las CAAC son espacios comunitarios de bajo umbral que funcionan como lugares de primera escucha para dar respuestas integrales no solo a las adicciones sino a las diversas problemáticas que se presentan en el territorio, que también atraviesan temas de salud, educación, desarrollo social, seguridad y justicia, entre otros.



Del acto formaron el subsecretario de Atención y Acompañamiento en Materia de Drogas, Sebastián Morreale; el padre Pancho Velo y Emanuel Vargas, acompañante del Parador Pereyra en Barracas, que estuvo presente en el salón.



También mediante videoconferencia participaron Martín Malga, subsecretario de Salud Mental y Adicciones de La Pampa; María Noel Gassmann, referente de la CAAC de Rosario - Casa Ni un pibe menos por la Droga en Rosario y Adriana Quispe, referente de CAAC Moreno - Centro Barrial Sebastián Bordón.