Macri: "Somos más del 41% porque muchos se dieron cuenta que el asado no llegó"

El ex presidente Mauricio Macri destacó que la base electoral de Juntos por el Cambio actualmente "debe ser más que el 41%", porque -según dijo- muchos ciudadanos "se dieron cuenta de que el asado no llegó"."El 41% hoy está más firme que nunca, y hoy siento que debe ser más que el 41. Muchos de ellos se dieron cuenta que con el facilismo, el asado no llegó. Hoy están peor que en diciembre de 2019, y mucho peor que en agosto de 2019", resaltó Macri.Durante una reunión por zoom con dirigentes y militantes del PRO, cuyo video se conoció hoy, el dirigente del PRO afirmó que las manifestaciones en contra del Gobierno nacional "son un grito a la libertad, un grito al futuro"."Estas marchas son un grito a la libertad y al futuro. Eso va a impedir la ruptura institucional que intenta la vicepresidenta (Cristina Kirchner)", apuntó.En esa línea, el ex presidente consideró que el "aprendizaje va a hacer que haya una convicción más profunda a favor de la verdad y de la cultura del trabajo".Para Macri, las marchas opositoras van a "consolidar un voto hacia un país que emprenda el camino del progreso tomando las decisiones que hay que tomar, empezando por las que necesitamos para volver a tener moneda después de muchas décadas"."Frente a la viveza de gastar más de lo que tenemos, vivir imprimiendo billetes, discutir si va un guanaco o un prócer en el papel, lo importante es que el billete valga y no que uno tenga que escaparse del billete que nos vincula", apuntó.

Por último, el ex presidente aseguró: "Es muy duro caer donde estamos cayendo...a estos niveles de desempleo".Macri se expresó en videoconferencia horas antes de un nuevo banderazo contra el gobierno de Alberto Fernández, y se mostró optimista sobre las posibilidades de Juntos por el Cambio de volver al poder en 2023.