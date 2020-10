Trotta y el comienzo de las clases en 2021: "Proponemos iniciar en marzo"

Respecto al presente ciclo lectivo, aclaró que "la extensión es para los chicos de los últimos años" y lo definió como "un ciclo lectivo distinto, que se va a poder extender hasta el 30 de abril".



Aclaró además que "no va a haber promoción automática".



"El miércoles, con el Consejo Federal, vamos a empezar a establecer un calendario educativo para el año que viene", anticipó. Se diferenció de la propuesta de la ciudad de Buenos Aires, que impulsa un regreso a las aulas en febrero y explicó que "nosotros proponemos el inicio de clases en el mes de marzo".



"Sabemos que los problemas que dejó el coronavirus no lo vamos a resolver con dos o tres semanas más de clases", agregó.



Trotta afirmó que "estamos planeando con las distintas jurisdicciones un esquema de acompañamiento de los alumnos".



Por último, destacó en diálogo con CNN Radio que "en las clases presenciales no se dieron contagios de coronavirus".