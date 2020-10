Sigue el debate por el Presupuesto en Diputados: Van más de 13 horas de sesión

La Cámara de Diputados superó, pasadas las 5 de la madrugada de este jueves, las 13 horas de debate sobre el proyecto de Presupuesto 2021 y aún quedaban más de 10 oradores a la espera del turno para hacer sus exposiciones, por lo que se estimaba que la votación en general puede demorar hasta las 6.30, según calcularon fuentes del oficialismo.



El debate se inició minutos antes de las 16 del miércoles con la exposición del presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller (Frente de Todos), y concluirá con los cierres a cargo de los jefes de bloque, Mario Negri (Juntos por el Cambio) y Máximo Kirchner (Frente de Todos).



A lo largo del debate, los legisladores del oficialismo destacaron que el presupuesto cambia el paradigma de los últimos años, ya que se reducirá el pago de intereses de deuda y se apuntalará las obras públicas y el desarrollo productivo, mientras que JxC dijo que se trata de cifras que no se podrán cumplir y pidió la elaboración de un nuevo programa económico.



Al Frente de Todos lo acompañarán en la aprobación del texto el interbloque Federal y la mayoría de los integrantes de Unidad para el Desarrollo.



En contra lo harán los dos legisladores de la Izquierda; en tanto que se abstendrán los miembros de Juntos por el Cambio y al menos uno de los integrantes de Unidad para el Desarrollo.



De todos modos, algunos diputados de JxC votarán afirmativamente algunos artículos vinculados con demandas que fueron aceptados por el oficialismo referidos a temas provinciales.



Con estos posicionamientos anticipados en los discursos, y en caso de que se no se registren muchas ausencias, el proyecto obtendría entre 134 y 138 votos a favor; entre 114 y 118 abstenciones y dos negativos; aunque no se descarta que una decena de diputados de Juntos por el Cambio terminen expresándose también en contra.



Tras la votación en general se espera otra extensa discusión en particular, ya que en la consideración de cada uno de los 130 artículos que conforman el dictamen de mayoría podría haber nuevas modificaciones, de acuerdo con que adelantó Heller.



La iniciativa enviada por el gobierno tenía 93 artículos pero luego se sumaron unos cuarenta apartados, la mayoría de ellos para incorporar demandas de las provincias, avaladas por diputados del oficialismo y la oposición. (Télam)