Caso Etchevehere: "No hay toma de tierras en Entre Ríos", afirmó Bahillo

El ministro de la Producción, Juan José Bahillo, se expresó sobre la movilización que la familia Etchevehere organiza para este domingo en defensa de la propiedad privada y afirmó: "No hay toma de tierras en Entre Ríos, sino una disputa hereditaria privada con intervención judicial"."Usurpaciones, toma de tierras, rotura de silobolsas, son delitos que jamás vamos a avalar desde el gobierno. Desde el Estado hemos generado instancias de diálogo ante cada demanda del sector agropecuario y hemos estado atentos a la necesidad de cada cadena de valor dotando de infraestructura vial y energética a las zonas rurales entrerrianas y fomentando herramientas para acompañarlos en sus procesos productivos", remarcó el funcionario."La situación que se da en Santa Elena es una disputa privada que ha generado trascendencia pública para ser utilizada por algunos sectores que se creen dueños de la Argentina", dijo Bahillo en relación a la pelea familiar por la propiedad del campo de Santa Elena, perteneciente a los herederos de Luis Félix Etchevehere."El gobierno de Entre Ríos tomó el camino que había que elegir en torno a esta situación: que la justicia determine a quién le ampara la razón" y continuó: "El gobernador Gustavo Bordet fue muy claro y contundente al anticiparse a los hechos y decir que la provincia sólo acataría la sentencia judicial; y eso pasó ya cuando el juez definió la situación en favor de una de las partes. Las sentencias judiciales están para ser cumplidas, nos guste o no nos guste"."Luis Miguel Etchevehere puede estar aprovechando esta crisis para obtener algún rédito a nivel partidario, de otro modo no se entiende que estén organizando una protesta contra un fallo judicial por una controversia familiar", puntualizó finalmente Bahillo.