"Es posible el regreso seguro a las aulas", aseguró el ministro Trotta

Desde el lunes venidero, 46 escuelas de nueve departamentos entrerrianos estarán en condiciones de ir retomando las clases presenciales. Al respecto, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, indicó aque con elloy acotó que en la Ciudad de Buenos Aires hay "actividades educativas no escolares".En declaraciones al programa, consideró que "es un proceso largo que iniciamos en mayo con los protocolos, lo que nos permitió aprobarlos en julio para iniciar un proceso de retorno a las aulas en agosto en San Juan que, lamentablemente, no pudo sostenerlo por la realidad epidemiológica, en lo que no tuvo nada que ver la escuela".El titular de la cartera educativa consideró "importante remarcar que en Argentina no hay clases presenciales, pero sí tenemos clases. El proceso es importante e implica un aprendizaje.", añadió.Asimismo, puso de relieve que se debe garantizar "el derecho a la educación en las distintas modalidades: Presencial o aprendiendo desde casa".Al ser consultado sobre los temores que puede tener muchos padres, opinó que es entendible pero que. Y ejemplificó: "Formosa hace más de dos meses que tiene clases presenciales".Acerca de las perspectivas para el año venidero, Trotta expresó que "estamos analizando la agenda de trabajo. Planificamos las acciones por la complejidad del inicio del ciclo lectivo 2021". Y estimó quecuando se pueda vacunar a una importante cantidad de la población.Insistió con que "no hay promoción automática de los chicos.Además, reconoció que "los aprendizajes han sido desiguales.. En el hogar hay múltiples condicionantes, como conectividad, el acompañamiento de los mayores, entre otros", por lo que durante el próximo ciclo lectivo "las aulas serán más heterogéneas. Vamos a tener que garantizar todos los aprendizajes. Y. El desafío es superar el impacto de la pandemia en términos educativos y sociales".El ministro de Educación dijo que. Cada provincia "desplegará los módulos de acompañamiento y de cierre".No obstante, remarcó que "acordamos con el sistema universitario y terciario que el inicio de clases sea más tarde, de manera excepcional, el año próximo. Les pedimos a los estudiantes que sostengan el esfuerzo y que tengan la tranquilidad de ir a la universidad acreditando todos los aprendizajes".Confirmó quea partir de la realidad de cada una de las jurisdicciones.. Eso haremos en diálogo con las provincias, el sistema terciario y universitario".Y garantizó que "nadie pondrá un palo en la rueda a ninguno de ellos, sino que los acompañaremos para que el año próximo puedan estar en la universidad".Grupos de riesgo, vacuna y agradecimiento a docentes entrerrianosEl ministro advirtió que a "docentes como estudiantes que están en grupo de riesgo son los que más tenemos que proteger y sostener la educación a distancia"., dado que en la actualidad se debe mantener el distanciamiento físico y demás aspectos contenidos en los protocolos", explicó Trotta, al tiempo que adelantó que "cuando mejore la realidad epidemiológica se podrá ir expandiendo la cantidad de estudiantes que regresan a las aulas, pero siempre con las medidas de seguridad sanitarias".En ese marco,Interrogado sobre los resultados de las pruebas Aprender 2019 que arrojaron, por ejemplo, que sólo 28,6 % de estudiantes obtuvo niveles satisfactorios en matemáticas, Trota indicó: "Nos preocupa el resultado de las pruebas Aprender, que es una fotografía previa a la pandemia", que repercutirá aún más en los aprendizajes."Esos resultados nos deben interpelar a todos los que estamos en el mundo educativo, principalmente a los gobierno. Debemos transitar consensos para sostener las políticas educativas y los procesos de inversión más allá de los cambios de gobierno, lo que no pasó en los últimos cuatro años. Con el presupuesto 2021 empezaremos a revertir la caída de la inversión educativa que comenzó en 2015", subrayó."Otro componente central es que la desigualdad que tiene Argentina impacta en la educación. Lo que ocurre en las cocinas de nuestros hogares afecta los aprendizajes", afirmó, por lo que puso énfasis en la importancia del "proceso de recuperación social y económica en Argentina que es el desafío que tenemos por delante".