Retorno a las clases presenciales en Entre Ríos: Los 85 puntos del protocolo

Tras el anuncio del retorno a la presencialidad en 46 establecimiento educativos,tuvo acceso al protocolo que "cada escuela cumplimentará para garantizar el cuidado de la salud, no sólo durante los trabajos del aula sino también en los espacios comunes, pasillos, patios, comedor y el propio ingreso y egreso de la escuela". El mismo fue aprobado mediante resolución 3744 del Ministerio de Salud de Entre Ríos.

Protocolo para el retorno a clases presenciales en escuelas de Entre Ríos by Elonce on Scribd

Evitar contactos

Entrada y salida de la escuela

Organización de los estudiantes

Organización de los recreos

EL PROTOCOLO COMPLETO:

En ese marco, se resalta que "no deberá concurrir al establecimiento ninguna persona que presente síntomas compatibles con COVID-19 o sea contacto estrecho de un caso sospechoso o confirmado, de acuerdo a la definición de casos sospechoso vigente emitida por el COES provincial. En tal caso se debe dar aviso a las autoridades del establecimiento".en el establecimiento por un día para realizar desinfección exhaustiva, previa consulta al centro de salud de referencia".Ante la confirmación del caso todo el grupo de contacto deberá respetar el aislamiento de 14 días a partir de la última exposición con el caso confirmado.En otro de los puntos del protocolo de 25 páginas, se pone de relieve queal igual que "reuniones de docentes u otros miembros de la comunidad educativa en espacios donde no pueda cumplirse el distanciamiento".Tras reiterar que "no se deberá compartir mate, vajilla, útiles, ni otros utensilios y elementos de protección personal", recomienda "(promover el lavado del barbijo casero con agua y jabón al menos una vez al día, y cambiarlo inmediatamente si se encuentra sucio o mojado).En el caso de los alumnos se deberá atender a la edad según recomendación de las autoridades sanitarias".Se recomiendasiempre y cuando se cumplan las medidas adicionales de uso permanente de tapabocas, lavado frecuente de manos con agua y jabón o el uso de alcohol diluido o en gel, ventilación y desinfección adecuada de las instalaciones".Limpieza y supervisiónSe insta a ", con cada cambio de turno. Previo a la apertura o posterior al cierre del establecimiento higienizar de manera intensiva los baños, aulas cocinas, depósitos, comedores, patios, espacios comunes, accesos, espacios abiertos y la totalidad de las instalaciones".El personal escolar "supervisará el. En el resto del establecimiento se dispondrá de señalética que permita ordenar la circulación por pasillos".Se debe desinfectar permanentemente las mesas de trabajo, las herramientas, máquinas y herramientas manuales antes de colocarlos en los lugares de guarda.Para mantener la higiene en las aulas o salones en escuelas de zona rural o de islas que no cuentan con servicios auxiliares "se podrá contar con la colaboración transitoria, excepcional y rotativa de integrantes de las Juntas de Gobierno, Comunas, padres/ madres de estudiantes o vecinos de la escuela".En los Talleres de Educación Técnico Profesional, de Formación Profesional, de Tecnicaturas y Centros de capacitación, "solamente podrán compartir dos ofertas formativas en los salones/galpones con un distanciamiento de 1,5 metros entre las mismas y debidamente separadas. Si funcionaran más de dos Trayectos formativos, se podrá alternar los días de concurrencias de cada trayecto de manera de evitar la cantidad de personas compartiendo espacios comunes en el mismo día y horario, o bien, disminuir la carga horaria semanal del alumno. En el caso de las Aulas Talleres Móviles, al ser espacios muy completos, pero reducidos, se deberá desdoblar los grupos en no más de 6 participantes por turno, en las primeras dos semanas de manera de ir evaluando el funcionamiento y evolución de la pandemia. Se deberá utilizar tapabocas y máscara de acetato el tiempo que permanezcan en dichos salones o Aulas Talleres Móviles".En los momentos de ingreso y salida de estudiantes al establecimiento educativo, informando a las familias y sugiriendo que el acompañamiento del estudiante o su retiro -en caso de corresponder-, sea realizado por un solo adulto referente que no ingresará al local, o deberá solicitar la asignación de turno para el ingreso, excepto circunstancias debidamente justificadas o atendiendo las particularidades del nivel educativo de que se trate. El protocolo de izado y arrío del pabellón nacional se realizará con la formación distanciada de un grupo diferente cada día", establece la norma.. Los/as transportistas escolares adecuarán los horarios fijados por el equipo directivo de la institución quien a la vez, tratará de coordinar los horarios con los itinerarios del transporte público. Los horarios establecidos serán comunicados vía jerárquica a la Dirección Departamental de Escuelas para la cobertura del seguro obligatorio"."Los/as estudiantes. En casos de ausentismo reiterado, será necesario monitorear las causas de sus inasistencias, a efectos de asegurar la continuidad de su escolarización", dice en el protocolo.En relación al, ingresarán menor cantidad de estudiantes que la capacidad de las instalaciones y la permanencia en ellos no superará los 15 minutos, teniendo siempre colocado el tapaboca de manera correcta.de estudiantes en dichos momentos, desarrollando acciones que permitan supervisar las actividades que se lleven adelante"."Los/as niños/as desarrollarán sus actividades o juegos en los lugares indicados en el suelo para".Se recomienda "trabar las puertas principales, de modo que siempre estén abiertas para evitar contacto con herrajes, en aulas, ingresos a baños (si permite la privacidad), comedor, patios de recreo, entre otros".

