Vuelta al aula: "Bienvenido sea", dijeron desde una de las escuelas designadas

Vuelven las clases presenciales en escuelas de nueve departamentos de Entre Ríos

La Escuela de Educación Técnica N° 1 de Villaguay es una de las instituciones en las cuales se retomarán las clases presenciales en Entre Ríos.Tras el anuncio realizado por el gobierno provincial, la vicedirectora, Cinthia Duarte, indicó a: "Esperábamos la noticia por los séptimos años. No queríamos que perdieran más tiempo y que puedan desarrollar, sobre todo la parte de taller, que es el fuerte que debería tener la escuela técnica y que se hace de manera presencial, por lo que resulta muy difícil acercar a los chicos a estos conocimientos, dado que se logran trabajando con las herramientas y equipos. Lo tomamos de buena manera. Bienvenido sea".que "decidimos organizarnos dividiendo los chicos de séptimo año, que son 12, en dos grupos, para que no haya agrupamiento. Se cumplirá con el distanciamiento. Irán viniendo semanalmente y rotando. Algunos pueden venir lunes y martes, los restantes los otros días de la semana y a la siguiente invertir los días"."Empezaríamos con taller. Hay lugares en los que no tenemos buena circulación de aire, por lo que los estamos trasladando a lugares más amplios para proteger a los alumnos y los docentes. Además, elaboramos máscaras de protección facial, que hemos ido donando a instituciones de salud, por lo que tenemos algunas para los docentes. Veremos si se las proporcionamos también a los alumnos o si en el caso de ellos basta con el barbijo", añadió Duarte.Además, dio cuenta de que "las herramientas será de uso individual, porque no se pueden compartir elementos. Tenemos disponibles para cada estudiante. Se sanitizarán y habrá recreos escalonados".Asimismo, informó que "desde el COES nos guiarán para llegar a buen puerto. Nos llevará un par de días para la comunicación con los papás" e indicó que tienen el listado de los alumnos "que no vendrían por inconvenientes de salud".En tanto, el regente, Roberto Bizotto, reconoció que "es un poco complicado" que se haga el anuncio y que a la semana siguiente comiencen las actividades presenciales, pero "se hará lo posible para que los chicos están bien y se manejen con el protocolo".Además están "a la espera de la reparación de algunos sanitarios que están en malas condiciones"."Estamos en condiciones de volver con séptimo, aunque con todo el alumnado estaríamos complicadísimos", dado que resta culminar la construcción de aulas, comentó.Duarte consideró que "hay voluntad de los padres en enviar a los chicos. Después entendemos el tema de la salud. Vamos a ver la forma para que quien no pueda venir logre alcanzar los conocimientos necesarios".