Homenajearon al intendente Juan Carlos Esparza en el Día de la Lealtad

Homenajearon en Paraná al intendente Juan Carlos Esparza en el Día de la Lealtad Peronista. Fue con la inauguración del cartel nomenclador en la calle que circunda el mástil del Parque Varisco y que lleva su nombre. "No ha sido casual que hayamos elegido hoy 17 de octubre para homenajear a un hombre cuyo principal atributo siempre fue la lealtad", señaló el intendente Adán Bahl.



"Juan Carlos fue un tipo fuera de serie. Un ejemplo de militante y de dirigente que pasó por momentos muy duros y que siempre se mantuvo coherente con sus convicciones. Un hombre humilde que se involucró en política para defender derechos y cambiar realidades para que nadie sufriera lo que él tuvo que pasar cuando era chico", explicó Bahl sobre la figura del reconocido militante justicialista que presidió el Departamento Ejecutivo Municipal entre 1973 y 1976.



"Como Intendente fue un visionario. No solo por su sensibilidad que lo impulsó a llevar servicios públicos básicos a barrios que en ese entonces estaban afuera de cualquier agenda. También porque pensó a Paraná hacia el futuro, sobre una base productiva pujante, capaz de dar trabajo a todos los vecinos", agregó el presidente municipal.



El Intendente destacó además las obras que llevó a cabo Esparza durante su gestión, por ejemplo, refuncionalizar y potenciar el Frigorífico Municipal, crear el Parque Industrial y reactivar el Banco Municipal.



"La Paraná que pensó Esparza es la ciudad que todavía tenemos que alcanzar. Una ciudad productiva, de matriz industrial, que genere trabajo para las y los jóvenes. Una ciudad sana, con espacios públicos como el Patito o como el Thompson, que todos podamos disfrutar. Una ciudad inclusiva, que garantice a todos los barrios el acceso a los servicios públicos básicos y de calidad", concluyó Bahl.



Por su parte, Adela Esparza, hija del homenajeado, reconoció que "no hay día, desde que falleció, que no haya alguien que se acuerde de él" y agregó: "'Las obras son importantes pero mi mejor obra es la realización de los seres humanos', esa era su consigna y en el poco tiempo que pudo estar a cargo de la Municipalidad fue lo que consiguió".



Adela Esparza agradeció además al intendente Bahl y al equipo de la Municipalidad por llevar a cabo esta acción. Se trata de un proyecto aprobado por el Concejo Deliberante en 2014 para nombrar Intendente Juan Carlos Esparza a la calle que rodea al mástil en el Parque Varisco.



Participaron la viceintendenta, Andrea Zoff; la secretaria de Coordinación Estratégica, Camila Farías; Adela y Víctor, hijos del ex intendente de la ciudad, Carlos Ramos, entre sus nietos y otros familiares.