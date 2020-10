Buses Paraná depositó otros 10.000 pesos en concepto de lo adeudado a choferes

La Unión Tranviaria Automotor (UTA) lanzó la posibilidad de iniciar un nuevo paro de actividades si Buses Paraná, concesionaria del servicio del transporte urbano de pasajeros en la capital entrerriana, no abona los sueldos de los choferes.Ante ello, desde la empresa emitieron un comunicado donde explican "la grave situación que viene atravesando el sistema de transporte de pasajeros, producto del déficit operativo que padece desde hace largo tiempo, la falta de compensaciones adecuadas que permitan la continuidad de los servicios desde el inicio del ASPO, lo que nos ha obligado a sostenernos con la mitad de los aportes que percibían las empresas durante el año 2018 y con tarifas que datan de una estructura de costos del año 2019".En este sentido, desde la empresa dejaron en claro que se realizó "un adelanto salarial mediante el aporte de una suma fija de $ 10.000 en fecha 06/10/20 y un nuevo aporte por el mismo concepto de $ 10.000, que se liquidaron en el día de fecha por cada dependiente, lo que representa un nuevo compromiso financiero de las concesionarias que integran la Agrupación en forma particular y sin ningún tipo de apoyo estatal, cercano a $ 10.000.000, con el único objeto de sostener a sus trabajadores y mantener la paz social, aún a costa de nuevos endeudamientos e incumplimientos de otras obligaciones".Párrafo aparte, hicieron referencia a "la drástica caída de pasajeros transportados, cercana al 90% de los registrados en similares períodos anteriores, resultando inevitable reconocer que, en la práctica, se ha afectado de modo terminal la posibilidad de afrontar las obligaciones necesarias para mantener en funcionamiento el sistema".Finalmente, desde Buses Paraná afirmaron que agotaron todas las instancias de gestión posibles ante organismos Nacionales, Provinciales y Municipales, "en la búsqueda de mayores compromisos que permitan sostener la actividad bajo las mínimas condiciones de operativas en la emergencia y salariales, tal como ocurre en otras jurisdicciones, a pesar de lo cual la problemática del sector no encuentra aún una respuesta que permita garantizar la regularidad y continuidad de los servicios. Por tales motivos, advertimos el peligro concreto e inminente de que nuestra actividad se paralice por completo ante la imposibilidad de atender los salarios de nuestros trabajadores y las mínimas condiciones financieras que permitan acceder a los insumos básicos de la operación".