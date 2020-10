Moyano prepara una "marcha callejera" para el 17 de octubre

El sector, que agrupa a medio centenar de gremios distanciados de la jefatura de la CGT, prevé hacer su propia conmemoración del Día de la Lealtad peronista con una manifestación al aire libre. El acto comenzó a planificarse como una respuesta a la seguidilla de protestas contra la administración de Alberto Fernández motorizadas por la oposición y también a la conmemoración de carácter virtual organizada por la central obrera con la presencia del propio mandatario.



La iniciativa fue deslizada por Pablo Moyano, adjunto e hijo mayor de Hugo en Camioneros, a varios dirigentes del espacio que también integran el gremio de mecánicos (Smata) y la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) conducida por Sergio Palazzo (bancarios), Pablo Biró (pilotos) y Héctor Amichetti (gráficos). Las características de la movilización, en principio pensada en la avenida 9 de Julio, serán discutidas entre hoy y mañana en la "mesa chica" del nucleamiento de sindicatos.



El "banderazo" que tuvo como epicentros el Obelisco y la quinta presidencial de Olivos fue la gota que colmó el vaso para el sector alineado con Moyano. Y la proximidad de la más importante de las efemérides del peronismo encajó en los planes de los organizadores. Dispuestos a no cederle a la CGT el monopolio de la conmemoración los líderes frentistas harán su propia celebración pero al aire libre. Restaba definir si será un acto a la vieja usanza, con las características tradicionales de las concentraciones sindicales, o bien a bordo de vehículos con el formato de una caravana.



De prosperar la segunda iniciativa será clave la más novedosa incorporación del Fresimona: el sindicato de taxistas se alió el mes pasado a ese espacio a partir de la asunción de su nuevo secretario general, Jorge García, quien reemplazó al ahora jubilado Omar Viviani tras más de tres décadas al frente de la organización. Lo anunció Pablo Moyano con una fotografía junto a García. También integran el Frente el Sindicato de Marítimos (SOMU), los canillitas, los curtidores, los portuarios (SUPA), los gremios docentes Sadop (privados) y Udocba (bonaerenses), el de peajes (Sutpa), los judiciales de Sitraju, y la línea disidente de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que encabeza Miguel Bustinduy, entre otros.



Para varios de los dirigentes de ese sector un dictamen de Alberto Fernández (que hasta ahora desalentó manifestaciones callejeras) y la evolución de los números de contagios y víctimas fatales del coronavirus durante la semana serán claves a la hora de determinar la modalidad de la marcha. Pablo Moyano figura entre los convencidos de dar una muestra masiva del poder de convocatoria del peronismo en tanto que otros referentes, mas verticalistas, evalúan las ventajas de una concentración más modesta pero respetuosa de las normas de distanciamiento social.



"El 17 estoy dispuesto a salir solo a la calle, si es necesario. Estamos hartos de que todas las semanas haya una manifestación que busca desestabilizar al Gobierno. Acá hay dos modelos en pugna, el que expresan los neoliberales y el nuestro, que es nacional y popular. Además el Día de la Lealtad no me lo puedo imaginar virtual. Voy a respetar lo que decida la mayoría de mi sector pero yo estoy a favor de salir", le dijo anoche a este diario Plaíni, mano derecha de Moyano e integrante de la "mesa chica" del Fresimona.



En las discusiones del fin de semana algunos dirigentes llegaron a proponer otra fecha para la movilización: el 27 de octubre, que coincide con la conmemoración del décimo aniversario de la muerte de Néstor Kirchner. Para ese día el sector espera una respuesta de la CGT para emplazar en la entrada del edificio de la central, en Azopardo 802, un busto del expresidente que encargó la CGT regional oeste, que encabeza el curtidor Walter Correa. En esa fecha también se prevé la instalación de una plaqueta en homenaje al santacruceño en la quinta de San Vicente, donde se encuentran los restos de Juan Perón.