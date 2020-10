Todos los gobernadores llaman a la unidad para enfrentar a la pandemia

Foto: Imagen ilustrativa Crédito: Archivo

Los 23 gobernadores y el jefe de gobierno porteño firmaron una solicitada para apoyar las últimas medidas sanitarias tomadas por el Gobierno Nacional para frenar la expansión del coronavirus y remarcaron que "no hay lugar para actitudes irresponsables".



Los mandatarios apelaron a la necesidad de seguir el camino de la unidad en el marco de la pandemia, cuyos casos dejaron de concentrarse en mayor medida en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, donde actualmente existe una situación controlada, para cobrar fuerza en distintos puntos del interior del país.



"Los gobernadores y las gobernadoras estamos junto al Presidente y a cada intendente en todo el país frente a esta lucha para reducir los daños y salvar la mayor cantidad de vidas posible", resaltan en la solicitada.



Los mandatarios resaltaron la importancia de "las medidas de cuidado son necesarias para proteger a los argentinos y argentinas", mientras resaltaron "el uso del tapabocas, los dos metros de distancia y el lavado de manos y las restricciones de circulación allí donde sea necesaria".



También apelaron a la gente al señalar que debemos "cuidarnos para que cada persona que lo necesite pueda acceder a la atención médica, para que el sistema de salud pueda dar respuesta".



"No debemos olvidar que el riesgo sigue presente. Y también las responsabilidades que nos caben a todos y todas en esta situación", ya que "en una pandemia no hay lugar para actitudes irresponsables que pongan en riesgo la salud", sostienen en la solicitada.



Además, pregonaron la necesidad de "recuperar paulatinamente nuestras actividades de manera segura, cuidando la vida, el trabajo y la educación al mismo tiempo", ya que "el mundo demuestra que la pandemia se extiende en el tiempo".



Los gobernadores refieren a la necesidad de trabajar "colectivamente sin mezquindades y, sobre todo, más allá de cualquier diferencia, para defender la vida".



El documento culmina con una apelación a la población: "Con esta voz en común convocamos a todos y a todas, en cada uno de los rincones de nuestro país, a seguir siendo responsables, a seguir siendo solidarios".



La solicitada es rubricada por los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Horacio Rodríguez Larreta (jefe de Gobierno porteño), Juan Schiaretti (Córdoba), Sergio Ziliotto (La Pampa), Arabela Carreras (Río Negro), Omar Perotti (Santa Fe), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Valdés (Corrientes), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Sáenz (Salta).



Además, cuenta con la rúbrica de los mandatarios Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Jorge Capitanich (Chaco), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Rodolfo Suárez (Mendoza), Sergio Uñac (San Juan), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Mariano Arcioni (Chubut), Gildo Insfrán (Formosa), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Juan Manzur (Tucumán), Gerardo Morales (Jujuy), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Alicia Kirchner (Río Negro).