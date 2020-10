ATE rechaza el proyecto que pretende suspender feriados de 2020 y 2021

Política Proponen suspender feriados y asuetos provinciales durante la pandemia

El proyecto dado a conocer pretende suspender los feriados que restan del presente año y los del año que viene, ya que según sostuvieron los legisladores de esta forma "se intensificará la actividad estatal", la cual se vio lógicamente reducida como consecuencia de la pandemia de coronavirus.Al respecto, Muntes rechazó la iniciativa y aseguró que "la clase política toda al no tener el problema del laburante, no le preocupa la situación de los trabajadores del Estado"."Nunca los vimos (a Mattiauda y Maneiro) plantear una modificación seria para dignificar a los trabajadores del Estado. Pero en cambio plantean proyectos de este estilo que tiene que ver con una mirada sobre los trabajadores que no la van a cambiar. No es casual que se ataque a sectores que no van a fraccionar mucho las opiniones", dijo a"Nos hubiera gustado que hagan un proyecto de ley para ver cómo jerarquizar a los trabajadores del Estado y recuperamos al Estado para que garantice más derechos a la población y no proyectos que dan cuenta que hay desprecio muy grande por los laburantes, cuando son quienes han puesto la cara a esta pandemia, sobre todo aquellos de sectores muy sensibles como el de salud", finalizó.