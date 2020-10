Fernández:"Se restringirá circulación en distritos de 18 provincias por 14 días"

Ocupación de camas UTI

Política Entre Ríos será una de las seis provincias sin restricciones de circulación

. Estuvo junto a Gerardo Morales (Jujuy), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Omar Perotti (Santa Fe)."Hoy no están ni Axel (Kicillof) ni Horacio (Rodríguez Larreta) en esta mesa, estuvimos repasando la situación del área metropolitana, que estuvo desde el primer día hasta hoy en un ASPO, eso nos sirvió para ir controlando muchas cuestiones que tuvieron que ver con minimizar el contagio", resaltó el mandatario nacional.", sostuvo el Presidente. "No está resuelto para nada,que ya existen", agregó el jefe de Estado.Sostuvo que, que puede ayudar a la situación" de prevención de muertes por coronavirus.Pero el problema no está resuelto en el AMBA. Les pido a los porteños y porteñas que sigamos cuidando todos los protocolos"."Y el problema hoy trascendió el AMBA y se metió en toda la Argentina. Empezó a circular localmente, casi en todas las provincias del país. Hoy el panorama entonces es muy distinto al que teníamos semanas atrás".En ese contexto,"Casi el 65% de los contagios vienen hoy de las provincias del interior", ilustró Fernández.Además, e"Frente a estos datos entiendo que es necesario que hagamos algo distinto a lo que venimos haciendo", dijo Fernández."Lo que hicimos con el AMBA hay que hacerlo con cada provincia. De la misma manera en que me reunía con Axel y Horacio, ahora debo hacer eso mismo con las provincias. En una larga charla que tuvimos con los gobernadores ayer, les propuse seguir este mecanismo y estuvieron de acuerdo".En otro tramo de su alocución, mientras mostraba los gráficos,: "General Roca tiene el 98 % de camas de terapia intensiva ocupadas, Rosario tiene el 96 % de camas de terapia intensiva utilizadas, el Gran Mendoza tiene el 92 % de camas de terapia intensiva ocupadas, la ciudad capital de Salta, el 85 %, la ciudad capital de Santa Fe tiene el 83 % de camas ocupadas; Confluencia, que está en la zona de la capital de Neuquén, tiene el 78 % de camas ocupadas;Uno puede seguir observando datos de Santiago del Estero, Corrientes, Jujuy, Tucumán, Río Negro, Chubut, San Juan, Santa Cruz. En todas esas provincias, más del 70 % de las camas de terapia intensiva están siendo utilizadas. Frente a todos estos datos, entiendo que tenemos que hacer algo distinto a lo que estamos haciendo".para intentar "minimizar" el contagio de COVID-19.", sostuvo el mandatario nacional., sostuvo Fernández.y de ciudadanos que continúen con los cuidados"., al afirmar que "los datos de pobreza" del segundo trimestre del año los dejaron en el Gobierno "entristecidos", aunque señaló que "el tercer trimestre va a tener otro resultado".cuidando los protocolos de cada actividad", dijo, mientras que destacó también que "aumentó de la recaudación de un 5 por ciento por primera vez en el año".