Suman más de 150 los casos de jubilados fallecidos a los que depositaban haberes

Tras haberse detectado 80 casos, y luego de corroborarse que de los mismos había 18 en los que alguien retiró el dinero, el presidente de la Caja, Edgardo Scarione, confirmó aque establecieron nuevos hechos de jubilados fallecidos a los que se les seguían depositando los haberes. Puso de relieve que están realizando auditorías y tratando de minimizar errores en el sistema.En declaraciones al programa, el funcionario señaló que "seguimos trabajando en el tema y hemos establecido nuevas líneas con auditorías y controles internos".Destacó que al realizar controles "en forma periódica encontramos algunos casos más, mandamos los informes al banco y estamos esperando la respuesta deAclaró que la enorme mayoría de. Salvo uno o dos, el resto no son de hace mucho tiempo, sino que sucedieron (los fallecimientos) en 2020. Enviamos la información este martes y el banco nos informará si hubo cobros de algún familiar", precisó.El presidente de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos destacó que en la mayoría de los casos, el dinero no fue cobrado. ". No significa que lo justificamos. Para eso interviene el Tribunal de Cuentas y la Justicia, para dictaminar lo que pasó y quiénes son los responsables", expresó.Interrogado porsobre la totalidad de casos, confirmó que "", insitió.", aseveró Scarione, al tiempo que añadió que todavía "falta el informe de los 38 casos de septiembre".El funcionario manifestó que la Justicia deberá identificar a las personas que percibieron indebidamente los haberes jubilatorios de fallecidos. "Estamos esperando indicaciones al respecto", señaló, al tiempo que manifestó que, controlar y bloquear alguna cuenta".Ejemplificó que una persona puede fallecer en otra provincia, sin haber hecho cambio de domicilio. "Dependemos de que ese fallecimiento sea informado por esa provincial al organismo nacional y que de ahí se nos notifique. Eso puede demorar y va en detrimento de la perfección que pretendemos."."Somos conscientes de que esto seguirá pasando y la única manera es el control diario. Por ello se hacen estos controles y así establecimos los 38 supuestos casos de septiembre", reconoció Scarione, quien hizo hincapié en que "se comete un delito al cobrar un dinero que pertenece a una persona que ha fallecido".