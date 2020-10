Diputados trataron proyecto de ley sobre disolución y liquidación de LAER

La Comisión de Comunicaciones y Transporte se reunió este lunes junto a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas para abordar el proyecto de Ley venido del Poder Ejecutivo que autoriza la disolución y liquidación de la empresa Líneas Aéreas Entre Ríos Sociedad del Estado. La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, participó del encuentro.



Este lunes se realizó de manera virtual una reunión conjunta entre la Comisión de Comunicaciones y Transporte, la cual preside el diputado Uriel Brupbacher (Bloque Unión Cívica Radical) y la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, presidida por la diputada María del Carmen Toller (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos).



Con el fin de dar tratamiento al proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo que autoriza la disolución y liquidación de la Empresa Líneas Aéreas Entre Ríos Sociedad del Estado (LAERSE), las comisiones convocaron a la ministra de Gobierno y Justicia de la provincia, Rosario Romero, a exponer la iniciativa presentada.



La ministra Romero expresó que "si bien la Laerse tuvo su tiempo de esplendor, ha habido vaivenes. Desde 2014 no tiene aviones ni ruta aérea. Sostener la Sociedad del Estado exige una determinada cantidad de movimientos administrativos que tampoco significan una oportunidad de poder volar en los próximos años".



"Si la Ley lo habilita, hoy Laerse está en condiciones de encaminarse en un proceso de liquidación, lo cual es una decisión sensata, ya que desde lo comercial es más conveniente que más empresas lleguen a Paraná, trabajando con toda la región metropolitana y procurando que los servicios no solo se brinden hacia Buenos Aires, sino también hacia otros puntos", afirmó la Ministra de Gobierno y Justicia, y sugirió definir un plazo para concretar la licitación.



Además, Romero destacó que la situación del personal de la empresa está resuelta "ya que fueron redistribuidos, simplemente se dejará sin vigencia una persona jurídica que desde hace años no funciona".



La reunión conjunta de la Comisión de Comunicaciones y Transporte y de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, presidida por el diputado Brupbacher y la diputada Toller, contó con la participación de la diputada Silvia del Carmen Moreno y de los diputados José Cáceres, Sergio Castrillón, Gustavo Cusinato, Néstor Loggio, Esteban Vitor y Gustavo Zavallo. Comisión de Salud Pública Posteriormente, la Comisión de Salud Pública, presidida por el diputado Jorge Cáceres (Bloque Frente Justicialista Creer Entre Ríos), se reunió para tratar el proyecto de Ley venido en revisión que establece la adhesión a la Ley Nacional 27.548 (conocida como Ley Silvio), la cual crea el Programa de Protección al Personal de Salud ante la pandemia del Covid-19.



Además, las y los integrantes trabajaron sobre un proyecto de Ley venido en revisión que impulsa la creación en el ámbito de la provincia de Entre Ríos del Sistema de Banco de Plasma de pacientes recuperados de Covid-19 para ser utilizado en tratamiento de pacientes activos infectados, según indicación médica fundamentada.



Sobre el cierre de la reunión, diputadas y diputados coincidieron en subir ambos proyectos a la plataforma virtual para obtener los dictámenes.



De la Comisión de Salud Pública, presidida por el diputado Jorge Cáceres, participaron las diputadas Carina Ramos, Gracia Jaroslavsky, Silvia del Carmen Moreno, María del Carmen Toller, Sara Foletto y Lucía Varisco, y el diputado Mariano Rebord. (APF