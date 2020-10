Google presentó un per saltum a la Corte por la demanda que le inició Cristina

El gigante de internet Google presentó un per saltum para que la Corte Suprema intervenga en la demanda que entabló en su contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.Según supo NA, la solicitud tiene que ver con el rechazo de Google a la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, que semanas atrás dejó firme una pericia solicitada por la titular del Senado.El juez en lo Civil y Comercial Federal Javier Pico Terrero hizo lugar a esa solicitud de prueba anticipada y Google presentó una apelación, por considerar "improcedente" el dictado de esa medida, ya que no se cumplían los motivos que cita el Código Civil y Comercial para ese tipo de requisitorias.La Cámara validó la resolución de primera instancia y desestimó la apelación de Google en un fallo en el que subrayó "la inapelabilidad de las resoluciones del juez sobre producción, denegación y sustanciación de las pruebas".Ahora, el gigante de internet recurre al máximo tribunal del país, al argumentar que "la resolución recurrida no afecta solamente a Google, sino a millones de usuarios que verán comprometida la confidencialidad de sus datos"."En lugar de garantizar a los usuarios de internet la seguridad y confidencialidad de sus datos, la resolución recurrida los expone de forma injustificada al escrutinio de un perito", se quejó Google en el pedido de per saltum al que tuvo acceso NA.