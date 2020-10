Postergan hasta mediados de octubre el desalojo de tierras ocupadas en Guernica

La justicia penal de La Plata postergó hasta al menos mediados de octubre el desalojo de las tierras ocupadas en la localidad bonaerense de Guernica (partido de Presidente Perón), que estaba previsto para mañana, al aceptar un pedido en ese sentido formulado por el gobierno provincial, informó una fuente tribunalicia.



La medida la adoptó el Juez de Garantías de La Plata con asiento la ciudad de Cañuelas, Martín Rizzo, quien dispuso que el desalojo deberá realizarse el 15 de octubre o supletoriamente los días 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 o 30 de octubre.



De esta forma, el magistrado hizo lugar al pedido formulado hoy por el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, de postergar hasta al menos el 14 de octubre el desalojo que estaba previsto para mañana.



Rizzo adoptó la medida luego de una audiencia virtual que mantuvo hoy por más de tres horas con los integrantes de la comisión interministerial del Ejecutivo Provincial, conformada por los ministros de Desarrollo de la Comunidad; Justicia y Derechos Humanos y Mujeres, Políticas de Género, y Diversidad Sexual, entre otros, quienes le plantearon los avances que llevan adelante para relocalizar a las familias que ocupan esas tierras.



De acuerdo con la resolución a la que tuvo acceso Télam, Rizzo consignó que "entiendo que a partir de lo hasta aquí actuado, y sin que ello implique ir hacía atrás sino por el contrario un paso hacía adelante en la solución del conflicto planteado, que corresponde hacer lugar a la prórroga requerida hasta el día 14 de octubre del corriente año".



El magistrado hizo mención que la misma Cámara, cuando avaló su orden de desalojo de la tierras, "aconsejó que deben agotarse todas las instancias previas al desalojo forzoso para encontrar una salida pacífica".



Agregó que "los registros positivos documentados dan cuenta este norte y a su vez justifican el otorgamiento de la prórroga requerida, desde que advierto a su vez la voluntad, a partir de las intervenciones dadas, de arribarse a una solución integral y pacífica de la situación presentada".



"Debo señalar que el plan de contingencia puesto en marcha (por el gobierno provincial) viene arrojando resultados positivos en relación no sólo al abandono voluntario de los ocupantes de los predios motivo de litigio, sino a su vez de las necesidades de aquellas personas que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad", destacó.



El magistrado tuvo en cuenta también que en la audiencia los representantes del gobierno le comunicaron que "lograron el compromiso de 208 familias de abandonar el predio de forma voluntaria, arriesgando que en el día de la fecha podrían llegar a 300".



Además que se sumaron a la tarea distintos intendentes de donde provienen mayormente las personas que se encuentran actualmente ocupando los inmuebles privados, destacando el caso del intendente de Lomas de Zamora que logró que 20 familias acepten reubicarse nuevamente en su distrito.



Y citó también el plan de viviendas anunciado ayer por el gobernador Axel Kicillof y el compromiso del gobierno de priorizar el distrito de Presidente Perón, donde ocurre la toma de tierras.



Por ello, ordenó prorrogar la orden de desalojo con fechas supletorias hasta fin de octubre aunque solicitó que "en forma periódica" le sea informado los avances del plan de contingencia.



El 8 de septiembre último, la Justicia penal de La Plata ordenó el desalojo de las tierras ocupadas en julio pasado en un predio en Guernica, partido bonaerense de Presidente Perón, donde, según el censo del Gobierno bonaerense, hay 1.309 familias ocupando un espacio de 100 hectáreas.



La decisión fue adoptada por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantía en lo Penal, que ratificó el fallo del juez de Garantías, Martín Rizzo, y que había postergado la medida hasta mañana.



El Gobierno bonaerense trabaja desde hace días con el objetivo de que los ocupantes firmen un acta en la que se comprometen a abandonar el lugar a cambio de recibir una respuesta de las autoridades a su problema habitacional.



Para ello, realizó un censo con el objetivo de tomar conocimiento de la real situación en el predio, en el que el 90% de las personas que lo ocupan son desempleados que no podían enfrentar un alquiler, en tanto que medio centenar son mujeres que padecen violencia de género.



La idea es ubicar a los ocupantes -que se encuentran instalados en precarias casillas armadas con maderas y cercadas en parcelas delimitadas con alambres o cintas- en los mismos distritos de los que provienen, aunque la mayoría, al tomar contacto con los funcionarios, declaró domicilio en el partido de Presidente Perón y no tener un empleo fijo, "salvo esporádicas changas".



Debido a que no hay una cantidad de personas fijas en cada construcción, el censo no pudo determinar un número total de ocupantes del predio, pero se relevaron 1.904 grupos familiares o personas adultas solas, y 440 parcelas que habían sido demarcadas durante la toma estaban deshabitadas, según los resultados a los que accedió Télam.



Los números arrojaron que hay 1.309 familias con niños, niñas o adolescentes, 307 personas adultas solas y 288 casos restantes que corresponden a otro tipo de constitución (más de dos adultos sin menores, parejas sin hijos, etc).



Los 1.904 grupos censados declararon 2.797 niños, niñas y adolescentes y el censo reveló que la situación de habitabilidad en las ocupaciones es dinámica; es decir que la cantidad de personas en la toma no está presente todo el tiempo o en simultáneo.



Acerca de la situación laboral, los adultos respondieron que 1.859 son desocupados, 494 ocupados, 271 con trabajo informal y otros 20 son jubilados, pensionados o tienen algún tipo de discapacidad.



Respecto a las razones por las que ocuparon el predio, a la requisitoria respondieron 1.810 personas, de las cuales 1.544 alegaron "desocupación, empobrecimiento e imposibilidad de pagar alquiler", 183 argumentaron conflictos familiares, 51 violencia de género y 32 situación de calle.



En tanto, fueron encuestadas 1.904 personas sobre su procedencia: 806 (42,3%) personas se negaron a responder y, de las 1.098 personas (57,7%) que respondieron, unas 840 (76,5%) declararon pertenecer a Presidente Perón y 258 (23,5%) a diferentes partidos del Gran Buenos Aires.