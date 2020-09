"Tras el escándalo", Massa ratificó que mantendrán sistema de sesiones virtuales

"El sistema no funcionaría si los diputados no pudieran hablar, no pudieran expresar sus ideas, no pudieran mandar sus proyectos: no deja de funcionar porque un imbécil hace lo que no debe en el recinto, porque lo puede hacer en su casa o arriba de su banca", sostuvo el líder del Frente Renovador.



En declaraciones radiales, el dirigente del Frente de Todos destacó que "el trabajo remoto acelera el funcionamiento" del cuerpo legislativo, a la vez que remarcó el beneficio económico que establece en el ahorro de costos.



"La Cámara se está ahorrando mucho dinero con el sistema remoto: sólo en pasajes, en lo que va de la pandemia se ahorraron 288 millones de pesos, que se están donando al sistema sanitario argentino", precisó el tigrense.



Asimismo, Massa explicó que de acuerdo al régimen acordado con la oposición "cuando un tema por la envergadura o la necesidad de algún bloque deba discutirse de manera presencial, lo que ya está planteado para el Presupuesto y el aporte extraordinario, de acuerdo a los diputados que quieran participar de manera presencial se definirá cuál es el ámbito que reúne las mejores condiciones sanitarias para hacerlo".



En ese sentido, precisó que "obviamente, se les exigirá que presenten un hisopado" para esas sesiones presenciales.



Por otra parte, el presidente de la Cámara de Diputados contó que tras advertir que Ameri había protagonizado una escena erótica en plena sesión pidió que le manifestaran al legislador "que mandara la renuncia esa misma noche o lo expulsábamos".



"Yo estaba recontracaliente esa noche y lo volvería a echar una y mil veces. No hay coronita para nadie", manifestó.



En este contexto, Massa consideró que la Argentina se debe "un debate sobre la representación política y mejorar la calidad en la representación, porque sino terminan pasando situaciones como estas, en que irresponsables sin ninguna autoridad moral ni ningún compromiso ético terminan generando situaciones que avergüenzan a todos".



Finalmente, indicó que "es falso" que la mujer que estaba con Ameri es personal de la Cámara de Diputados y recordó que están "congeladas las designaciones y los salarios".

NA