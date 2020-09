"Nos sentimos engañados", dijo madre del entrerriano, víctima del ARA San Juan

Raque y Juan Carlos, padres de El teniente primero Fernando Ariel Mendoza, de Concordia.

Posible visita al punto del hundimiento

Familia de Fernando

El Gobierno, presentó una denuncia de espionaje contra la administración anterior. El abogado Luis Tagliapietra, padre de una de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, aseguró que está "indignado" y lamentó que los ex funcionarios les mintieran "en la cara".dialogó conUno se siente manoseado, es muy difícil la situación, esto venía diciendo desde hace rato, en un grupo que tenemos con las otras familias, siempre decían que no teníamos privacidad, en las llamadas, algunos se sentían perseguidos", expresó aRaque."Ayer escuche, que Luis Tagliapietra había recibido amenazas en su casa, entonces uno no sabe qué pasa.. Esta tragedia fue un conflicto que viene hace rato, y termino en esto. Las Fuerzas Armadas están desbastadas, es una desidia tremenda", dijo.Sobre la denuncia de espionaje que presentó el Gobierno contra la administración anterior, Raque agregó que "No sabes lo que está pasando, te sentís mal y no sabes cómo expresarte"."Las familias de las otras víctimas están iguales, hay veces que no nos da la cabeza para procesar todo. Tenemos sentimientos encontrados,", remarcó.En ese sentido, dijo que "nos sentimos sucios, en vez de nosotros investigarlos a ellos, ellos nos espiaban a nosotros. ¿Cómo puede ser? La pérdida de un hijo es terrible, a medida que pasa el tiempo, parece que la herida se abre más. Uno escucha comentarios y no sabes que pensar y que decir, lo único que sabemos es que faltan estos 44 chicos, que nos lo sacaron de una cacheteada"."Pensamos que va será muy difícil que saquen el submarino, porque sale mucho dinero".En tanto Juan Carlos, al ser consultado si piensa que la causa tendrá un cierre, acotó que".Raque, comentó que "hace unos meses hablamos con Tagliapietra para ver si podíamos ir. Se tiene pensado hacer una visita para el 15 de noviembre de este año, está previsto que viajen dos familiares por chico"."Esperamos que podamos ir, aunque sea a tirarle una flor, ya que tumba no tenemos.a", señaló.Y agregó que".El submarinista estaba casado con Carolina Sosa, con quien tiene dos hijos, Laureano de 13 años y Magalí de 11.Al respecto, Raquel contó que "están bien, siempre estamos en contacto.. Su familia está en Mar Del Plata y por el momento no piensan venir".