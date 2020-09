"Nos mentían en la cara y nos espiaban", dijo padre de víctima del ARA San Juan

El abogado Luis Tagliapietra, padre de una de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, aseguró que está "indignado" por la denuncia de espionaje que presentó el Gobierno contra la administración anterior y lamentó que los ex funcionarios les mintieran "en la cara".



"Es muy triste. Independientemente de quién vota a quien. Siempre me abstraje de cuestiones políticas. Era nuestro propio gobierno, presidente y ministro que nos mentían en la cara y encima nos espiaban", sostuvo en alusión al ex mandatario Mauricio Macri y al ex titular de Defensa Oscar Aguad.



En diálogo con NA, afirmó que "ahora ellos tendrán que explicarlo" ante la Justicia, y aseguró que el presunto espionaje ilegal que estaría documentado en un informe de la actual AFI "sin dudas es responsabilidad del Gobierno anterior".



"Vamos a ver qué es lo que dicen. Seguramente intentarán atribuírselo a funcionarios de menor jerarquía, algo que es inverosímil porque de lo que leyó (la actual directora de la AFI) Cristina Caamaño se desprende que los partes de Inteligencia estaban dirigidos al ahora ex presidente (Macri). Se le va a complicar bastante", aseguró con bronca.



Tagliapietra es el padre del fallecido teniente de corbeta Alejandro Tagliapietra, uno de los 44 tripulantes del ARA San Juan que perdieron la vida luego de que el bique desapareciera en el Mar Argentino el 17 de noviembre de 2017. .



"Tengo indignación porque la verdad es que me sorprendió y sinceramente tener la certeza absoluta que nos estaban espiando es fuerte", relató sobre los sentimientos que le provocó enterarse del posible caso de espionaje ilegal.



Tagliapietra recordó que en marzo de 2018 ya había presentado una denuncia -que no prosperó- ante la Justicia por sospechas de que los familiares estaban siendo espiados a través de la intercepción de comunicaciones tecnológicas.



Según dijo, tenían "los teléfonos pinchados", les "sacaron fotos" y "se habla de gente que se infiltró".



"No se hizo nada, no quisieron investigar", lamentó, y agregó que la AFI habría recolectado evidencia sobre acciones de seguimiento y espionaje entre enero y junio de 2018.



"En realidad nos espiaron durante mucho más tiempo. Tengo conocimiento del texto de la denuncia. No he tenido acceso a la prueba", explicó.



A su juicio, "desde lo humano es de una miserabilidad tremenda" porque hasta que aparecieron restos del naufragio a fines de 2018 lo único que exigían los familiares al Gobierno era que "siguieran buscando" a los tripulantes desaparecidos.



"Si algo hicimos en todo momento fue exigir pacíficamente, con respeto, sin bandera política alguna", insistió.



Taglipietra confirmó a esta agencia que junto a un grupo de familiares se constituirá como querellante por esta causa de espionaje ilegal, y dijo que espera reunirse con Caamaño, a quien aún no conoce, para obtener más detalles de la denuncia.



"Nos enteramos a través del Ministerio de Defensa- Ojala podamos reunirnos (con Caamaño). Esto lo encontró la AFI de casualidad a partir de una búsqueda pedida por otro juez", comentó.