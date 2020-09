Extirparon un tumor benigno a Macri quien estará internado un día

El expresidente Mauricio Macri se realizaba desde las 16 de este martes, una colonoscopía en el Sanatorio Otamendi, de la Capital Federal. Fue trasladado desde la quinta Los Abrojos, en el municipio de Malvinas Argentinas.



"Se hará un estudio de colonoscopía", reportaron las fuentes consultadas y manifestaron que "ya se viene realizando estos estudios", indica Ámbito Financiero.



Macri fue trasladado este martes por un malestar abdominal. El ex mandatario será sometido a estudios médicos, en particular, a una endoscopia con anestesia total. La endoscopía es un estudio que permite observar el esófago, estómago y duodeno con la ayuda de un dispositivo provisto de una cámara.



Según se informó, a Macri le detectaron dos pólipos benignos y esta misma tarde será intervenido quirúrgicamente. El Sanatorio informó que no habrá parte médico oficial.



Macri ingresó al Otamendi poco después de las 14, a bordo de una camioneta negra, rodeado de sus custodios y asesores personales y acompañado por su esposa Juliana Awada.



Ámbito.com.