Bordet firmará el decreto para licitar construcción del aeropuerto de Concordia

Continuidad de la obra pública

El gobernador Gustavo Bordet anunció que en los próximos días firmará el decreto del llamado a licitación para la construcción del aeropuerto de Concordia, y destacó la continuidad de obras públicas durante la pandemia y el trabajo que se viene haciendo para afrontar la nueva realidad que impuso.Bordet informó que "ya tiene listo y a la firma el decreto para el llamado a licitación para el aeropuerto Concordia. Es una obra de 37 millones de dólares que financia el Banco Interamericano de Desarrollo", y recordó que "es un proyecto que se viene impulsando desde el gobierno de la provincia y el municipio para que Concordia tenga una conectividad aérea".Aseguró que "es la plataforma para el futuro, sobre todo en el turismo y la producción para poder sacar mucha carga desde Concordia, como arándanos y otros productos que van por avión", ejemplificó. "Esto generará mucho empleo también acá en la zona en la etapa de construcción", remarcó también.Cabe recordar que a través de este importante proyecto se busca la integración productiva a través del fomento de encadenamientos productivos binacionales en la industria citrícola, de arándanos y el turismo. En tanto, en lo referido a la integración logística, se promueve la conectividad física a través de la ampliación de la capacidad del aeropuerto Comodoro Pierrestegui de Concordia, permitiendo atender demanda de aerolíneas comerciales para vuelo de pasajeros y carga liviana, además de la implementación de servicios de transporte urbano binacional por medios terrestres como fluviales.Un tercer componente de la programación busca consolidar el tránsito de personas y bienes a través del puente internacional Salto Grande consolidando el sistema de Tarjeta de Facilitación Fronteriza (TFF) y mejora de los centros de carga. Se destaca también que beneficiará a la población y sectores productivos de los departamentos entrerrianos de Concordia, Federación y Santa Ana y a las empresas del sector turístico de Concordia, Federación y Colón.Por otro lado, el mandatario aseguró que "lo que es obra pública, a pesar de las dificultades financieras que provocó la pandemia y que golpeó fuertemente la estructura de ingresos públicos, no se ha parado. No hemos parada ninguna obra", remarcó.Al respecto, se refirió puntualmente a la ruta 18. "Es una gran obra que lleva adelante el gobierno nacional y que había estado paralizada en la gestión anterior prácticamente los cuatro años. Hoy ya se retomó. El tramo sobre todo que va por ruta 14, pasa por General Campos, San Salvador y va hasta Arroyo Sandoval, está trabajando. Y el otro tramo que va hasta de Villaguay, de Paso de la Laguna hasta Las Tunas comenzarán las obras a mediados de octubre".En cuanto a la ruta 6, dijo que también "se retomó", al igual que "la 12 que es el acceso a Paraná. Por lo cual, en materia vial se han retomado muchas obras que eran del gobierno nacional y que estuvieron paralizadas". También habló de "las obras públicas que lleva adelante la provincia, como construcción de escuelas y obras de saneamiento de agua y cloacas que están trabajando a pleno y no la hemos disminuido. En este sentido, tenemos previsto continuar con todas nuestras obras", insistió.