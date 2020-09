"Las relaciones de Israel y el mundo árabe son una oportunidad para Argentina"

En épocas de pandemia no es fácil conseguir ni conceder entrevistas. Por eso, entre otras cosas, tardó tanto en concretarse el reportaje al embajador de la República Argentina en Israel, Sergio Daniel Urribarri.El ex gobernador de la provincia argentina de Entre Ríos no para, hasta es difícil sentarlo para una entrevista. No parece el embajador que uno imagina, su agenda se parece más a la de un dirigente político que a la de un diplomático. "No tengo nada que ver con la diplomacia, yo siempre aclaro, soy político, fui gobernador, ésa es mi identificación", aclara.Quizá por su perfil político es que fue elegido para la estratégica embajada argentina en Israel. Para la Argentina, este país del Medio Oriente parece ser una puerta de entrada o de consolidación de otros mercados de la región.?¿Cómo fue su designación al frente de la Embajada argentina en Israel, teniendo en cuenta que es un hombre que viene de la política??Cuando el presidente Alberto Fernández me invitó a servir al país como embajador en el exterior había destinos en Europa y América latina, pero elegí como destino el Estado de Israel. Porque fui gobernador de Entre Ríos durante dos períodos y es conocido el vínculo intenso que tiene mi provincia con la comunidad judía, que en muchos aspectos ha sido fundacional.Lógicamente también pesó la importancia actual de Israel, que es un país muy próspero con una economía integrada al mundo y una gran vocación hacia el comercio exterior, destacado a nivel global en el campo de la tecnología. El Presidente nos planteó los ejes de nuestra misión, que involucran fortalecer la relación bilateral tanto en lo atinente al comercio exterior, como en lo vinculado con la cooperación en el campo de la tecnología y el conocimiento, en el que Israel tiene un desempeño destacado a nivel global.?Y, en ese marco, ¿cuáles son las áreas en las que ve más posibilidades de intercambio??El comercio, claramente, es una de esas áreas y es uno de los ejes de nuestra misión. La necesidad de nuestro país de superar la restricción externa requiere que demos un salto cuantitativo y cualitativo en el terreno de las exportaciones. En este campo creemos que existen grandes posibilidades. Otro ámbito importantísimo es el de la cooperación científica y tecnológica. Estamos trabajando para acercar a las autoridades de agricultura y de ciencia y tecnología. En el primer caso, sería muy valioso para ambos países cooperar en lo que refiere a riego en zonas semiáridas. En esto, Israel es una referencia clave, y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) argentino tiene una importante trayectoria también.Lo mismo sucede en el campo de la tecnología satelital o la nanotecnología. Y, para articular la cooperación en estas materias, contamos con una ventaja: científicos argentinos que se desempeñan en distintas instituciones aquí en Israel, deseosos de ayudarnos. Mucho se especula también sobre cuánto tardará en recuperarse el turismo en los próximos años. Confío en que será más temprano que tarde y, cuando así sea, la Argentina debe usar la oportunidad para vincularse con el mundo de una manera original, que le permita mostrar todo su atractivo turístico.?Como usted lo señala, Israel es un país con un gran desarrollo tecnológico. ¿Cree que la Argentina podría salir favorecida en un intercambio de ese tipo??Pensamos en adoptar inteligentemente todos aquellos avances e innovaciones israelíes que resulten útiles para la Argentina en áreas como agricultura, ciencia y tecnología, salud y educación, entre otras. En Israel, todas las universidades, institutos de investigación e institutos tecnológicos poseen departamentos de transferencia de tecnología, y uno de nuestros objetivos es promover y facilitar el contacto entre estas unidades y sus equivalentes en Argentina. Ya visité instituciones de primer nivel como la Universidad de Tel Aviv, la Universidad Hebrea de Jerusalem, el Instituto Weizmann, el Instituto Volcani, el Hospital Hadassah, el Centro Peres, entre otros, y seguiremos con esa agenda.Estamos trabajando activamente en la implementación de un programa de becas para estudiantes argentinos que les propuse a las autoridades del Instituto Weizmann, para lo cual hablé con Hugo Sigman, que es el presidente Asociación de Amigos del Weizmann en la Argentina, y con nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología. Todos coinciden en que esto es viable, para lo cual faltan definir algunos detalles del programa.Con el Ministerio de Salud israelí estamos avanzando en estrategias para la cooperación y transferencia de tecnología en lo vinculado con el cannabis medicinal, que es otra área en la que Israel ha conseguido logros muy relevantes.?¿Tiene la Argentina productos que puedan ser interesantes para Israel, además de la carne kosher? ¿Ve otras áreas para el intercambio comercial??Argentina le vende a Israel carne vacuna (enfriada y congelada), pescado congelado y otros agroalimentos: jugos de cítricos, residuos de la soja, porotos alubia, garbanzos, etcétera. Se trata de un rubro tradicional de exportación nacional y existe gran interés por los alimentos envasados también provenientes de la Argentina. La intención es aumentar el volumen de cada uno de estos esquemas de negocios.Además, trabajamos para abrir el mercado a nuevos productos y para ello sondeamos permanentemente a los importadores locales, para conocer qué bienes demandan o podrían resultarles de interés y transmitimos esta información de inmediato a Argentina.Hemos detectado oportunidades para alimentos orgánicos, un sector en crecimiento en nuestro país y en el mundo, en sésamo, arándanos, choclo en lata, pasta de quinoa, yerba mate; pero también en motores y frenos, maquinaria pequeña para la construcción, turbocompresores para vehículos y cerraduras...?Otra área en la cual Israel tiene gran desarrollo es defensa. ¿Ve posible algún tipo de intercambio en este rubro??Estamos trabajando con nuestro ministro de Defensa, Agustín Rossi, definiendo áreas de interés común y evaluando distintas posibilidades y modelos de intercambio. El ministro Rossi conduce un proceso tendiente a optimizar los recursos de las Fuerzas Armadas argentinas, y la cooperación con Israel es parte de esa agenda. Uno de los proyectos en marcha es reflotar la modernización de las unidades del Tanque Argentino Mediano (TAM), que es el vehículo de combate insignia del Ejército Argentino. Hemos estado ya en contacto con representantes del Ministerio de Defensa israelí en aras de este objetivo y esperamos poder concretarlo.?La Cancillería argentina adoptó la definición de antisemitismo de IHRA, lo que fue muy bien recibido en Israel, al igual que la visita del presidente Alberto Fernández de enero. ¿Eran pasos necesarios para fortalecer la relación bilateral??El hecho de que nuestro presidente haya decidido que su primer viaje internacional como jefe de Estado tuviera como destino a Israel, así como los contactos que mantuvo con el primer ministro Netanyahu, con el presidente Rivlin y con otras autoridades durante su visita, tuvieron una repercusión muy positiva. Todas las personas con las que vengo dialogando mencionan la importancia de su visita y sus efectos beneficiosos para la relación bilateral. Y lo mismo ocurre con la decisión de nuestro canciller Felipe Solá de adherir a la definición de antisemitismo de IHRA. El vínculo entre ambos países y ambos pueblos es espontáneamente profundo y data de muchos años, pero sin dudas estas acciones fueron clave para esta etapa de la relación bilateral, que es claramente óptima.?¿Ve positivos para la Argentina los acuerdos a que está llegando Israel con países con los que no tenía contacto diplomático, como Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y otros que podrían sumarse??La normalización de relaciones entre Israel y los Emiratos representa una oportunidad para nuestro comercio exterior que debemos observar con detenimiento. Emiratos es un país inmensamente próspero, con un PBI de más de 410 mil millones de dólares. Se trata de una economía altamente integrada al mundo, con una importante orientación hacia el comercio exterior. Poseen la segunda economía más importante del Golfo Pérsico y su PBI es apenas menor que el de la Argentina, aunque tiene menos de un cuarto de su población. Por otra parte, tanto Israel como los Emiratos se encuentran ubicados en sendos lugares estratégicos, el Mediterráneo Oriental y el Golfo Pérsico, en la articulación de Asia y Europa, lo cual representa una ventaja comercial. Al igual que Israel, Emiratos Arabes Unidos es destino de exportaciones argentinas de alimentos. Si bien las importaciones emiratíes no se centran únicamente en este rubro, las condiciones climáticas adversas generan una necesidad de prácticamente toda variedad de alimentos. Según datos del INDEC, la Argentina exporta a Emiratos, entre otros productos, maíz, cebada, pellets de soja, fundiciones de acero, lácteos, maníes, carnes, papeles, aparatos eléctricos y garbanzos. Muchos de estos productos son también exportados por nuestro país a Israel. La posibilidad de amortización de costos de flete resulta clara. A su vez, productos como las peras y manzanas, los maníes, la merluza y los camarones congelados, así como los jugos de cítricos nacionales, que hoy en día exportamos a Israel, podrían ser reexportados desde aquí hacia ese mercado.?¿Cómo percibe, ya como político pero también diplomático, el histórico conflicto israelí-palestino? ¿Cree que se logrará la solución de dos Estados??La postura del gobierno argentino sobre este tema fue expuesta con claridad por nuestro presidente en enero, cuando visitó Israel y dijo que Argentina reconoce, por convicción y por respeto a las decisiones de Naciones Unidas, a los dos Estados, y que nuestro país siempre propició, y continúa propiciando, la convivencia pacífica entre los dos pueblos. Comprendemos la complejidad del tema, que lleva décadas sin solución, pero, tal como dijo nuestro presidente, nunca vamos a renunciar a soñar con la paz. Esto es parte del compromiso permanente de nuestro país con la solución pacífica de las controversias internacionales, tanto en el caso del Medio Oriente como en los demás conflictos que asolan al mundo.?¿Qué tiene de diferente el mundo diplomático del mundo político??Procuramos darle a la embajada una impronta de trabajo muy ejecutiva, en consonancia con la noción actual de la función de la diplomacia, que es un poco distinta de la imagen tradicional que tenía más que ver con las relaciones sociales o institucionales, que por supuesto también cultivamos. En particular, después de tantos años en función ejecutiva al frente del gobierno de una provincia, me siento muy cómodo con el pragmatismo y el carácter resolutivo de los israelíes, y busco capitalizarlo para todas nuestras acciones. Fuente: (Ynet Español).-