Efecto Solange: Cinco provincias deberán informar por qué limitaron circulación

La Corte Suprema de la Nación decidió este jueves que cinco provincias deberán informarle de manera urgente las razones de las restricciones que dispusieron en sus accesos o en la circulación interna, en el marco de la cuarentena por el coronavirus. Los gobiernos de San Luis, Córdoba, Formosa, Corrientes y Salta tendrán tres días para acercarle sus argumentos al Máximo Tribunal, para que este dictamine sobre los bloqueos.La intervención de la Corte se dio luego de que llegaran allí reclamos hechos por particulares, por un senador nacional, por una empresa y por la Sociedad Rural de Río Cuarto. El tribunal reclamó los informes, más allá de lo que termine decidiendo sobre si corresponde su competencia en las demandas.En uno de los casos, correspondiente a la provincia de Corrientes, la Corte le ordenó a la gobernación a que "arbitre las medidas necesarias para permitir el ingreso" de un particular "al territorio por el puente General Belgrano para asistir diariamente a su madre, durante el tratamiento oncológico que debe realizarse" en la capital provincial.Esta decisión sale luego de lo que se conoció como el "caso Solange", una joven que padecía cáncer y murió sin poder ver a su padre por las restricciones de la provincia de Córdoba. La conmoción llegó incluso hasta el presidente de Alberto Fernández, quien argumentó que desconocía la situación y fue criticado por el papá de la joven."Este tema fue muy fuerte en los medios, pero no estaba judicializado. Lo que hace ahora la Corte, en el caso de Corrientes, es aprobar una cautelar para que mientras define la cuestión de fondo, la persona que presentó la demanda pueda ver a su madre", explicaron a Clarín fuentes judiciales.La polémica por la circulación entre distritos comenzó casi desde el arranque mismo del aislamiento obligatorio y se dio incluso entre municipios de una misma provincia, como Buenos Aires, donde varios intendentes buscaron aislar sus territorios para frenar los contagios. ¿Algunos ejemplos? Ezeiza, Almirante Brown, San Vicente, Olavarría, Exaltación de la Cruz, Villa Gesell y, en menor medida, Lomas de Zamora.Con el aumento de la inseguridad, también se discute si se permite el ingreso de propietarios a sus viviendas de la Costa, luego de que se difundieran presuntos robos en viviendas vacías y hasta tomas de terrenos, publicóUno de los reclamos que llegó a la Corte lo presentó a principios de julio el senador radical Luis Naidenoff, titular del interbloque de Juntos por el Cambio. En su caso, presentó un hábeas corpus colectivo por los ciudadanos formoseños a los que se les impide el ingreso a su provincia, donde gobierna hace 25 años el peronista Gildo Insfrán. Se trata de uno de los distritos con menos casos del país: hasta el jueves no llegaba a 100.Todas las resoluciones salieron por unanimidad, con la firma de los cinco jueces (el presidente Carlos Rosenkrantz, más la vice Elena Highton de Nolasco y los vocales Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda), salvo la cautelar, en la que no firmó Rosenkrantz.