El Gobierno de Santa Fe ofreció aumento salarial a estatales

El gobierno de Santa Fe extendió una oferta de incremento salarial para los trabajadores estatales, que consiste en sumas no remunerativas que para las categorías más bajas representa un 20%, lo que dejó cerca de cerrar un acuerdo hasta diciembre, dijeron voceros oficiales y gremiales.



Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) indicaron que el ofrecimiento del gobierno, realizado ayer en una reunión que encabezó el ministro de Economía, Walter Agosto, incluye el pago de una asignación no remunerativa y no bonificable para los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre.



"Para las categorías inferiores del Escalafón se establece una suma de 4.000 pesos en agosto y septiembre, 4500 en octubre y 5000 en noviembre", resumió el sindicato mediante un comunicado.



El monto correspondiente al mes pasado, para todas las categorías, se abonará el 21 de septiembre.



El gremio destacó que "la propuesta también incluye en términos proporcionales a jubilados y pensionados y a suplentes", que se analizará la situación de los trabajadores subrogantes y que se buscarán alternativas con relación a la situación de revista y salarial de los contratados.



Por su parte, el secretario de Trabajo de la provincia, Juan Manuel Pusineri, consideró que el acta firmada ayer con los gremios representa "un avance" en las negociaciones y aclaró que "tiene cuatro meses de duración, con una integración al salario de sumas que arrancan en los 4.000 pesos, escalonadas progresivamente para las categorías superiores".



"Con estas sumas se cubre holgadamente la inflación del período. En ese sentido es un avance", añadió el funcionario.



En ese sentido, el secretario general de ATE, Jorge Hoffmann, se mostró conforme con el ofrecimiento del Gobierno, al señalar que "se trata de un aumento con relación a los salarios de diciembre del 20, del 18 y del 16 por ciento, según las categorías" y resaltó que "en los dos primeros tramos, sin duda estamos por encima de la inflación".



Tanto desde ATE como desde la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), remarcaron que "en diciembre se volverá a reunir la paritaria", dando por hecho que la oferta tiene serias chances de ser aceptada.



En esa línea, el secretario general de UPCN, Jorge Molina, dijo que "en diciembre esperan "poder continuar el diálogo con otro marco y en otra situación que hoy impone la pandemia".