Bordet: Las medidas "están permitiendo mayor control de la situación sanitaria"

"Entre Ríos está preparada tanto en la parte profesional médica, de enfermería, de recursos, como también en cuanto a camas de cuidados intensivos y respiradores. Este es un monitoreo que se realiza de manera permanente", expresó Bordet desde su hogar donde permanece en aislamiento.



El gobernador destacó también el trabajo que han realizado los intendentes en cada localidad, "trabajando muy fuerte para poder evitar que se expanda el virus y en estar pendiente en el proceso de la pandemia".



"El tipo de medidas que tomamos es para tener el control de la situación sanitaria. Por ahí muchos piensan que se restringen actividades sólo para evitar los contagios, que también es así, pero lo más importante es para que el sistema de salud pueda dar respuestas y para que no se mueran personas que no tengan la posibilidad de internarse ya que carecen de una cama o u respirador", afirmó.



"Este es el respiro que nos dio en estos días trabajar en las ciudades que tienen circulación comunitaria. Hoy vemos que hay una tendencia a la estabilización de los casos en la provincia y trabajamos en este sentido de acuerdo a cómo va variando la situación epidemiológica en el mapa provincial", señaló el mandatario.



"En Entre Ríos la situación está controlada, no se registran picos más altos de los que hemos tenido en los últimos siete días, lo que son datos alentadores. Evidentemente las medidas restrictivas nos están dando resultados y hasta el lunes 13 seguiremos con la aplicación de las mismas porque significa no sólo tener el sistema sanitario ordenado sino poder tener un descanso para los recursos humanos", explicó el mandatario.



En tal sentido, explicó se venían registrando picos más altos en algunas ciudades que tienen circulación comunitaria, como los casos de Gualeguaychú y de Paraná, y apuntó: "Esto nos preocupó mucho porque la capacidad de ocupación de las camas de terapia UTI en Paraná, por ejemplo, había alcanzado más de un 75 por ciento, lo que nos obligó a tomar medidas restrictivas de determinadas actividades. Por supuesto que nos gusta tomarlas, pero no son medidas caprichosas y si no la hacíamos teníamos el riesgo que colapse el sistema, a pesar de que lo preparamos porque hoy tenemos en la provincia más del doble de camas UTI de la que teníamos antes de la pandemia", dijo Bordet y recordó que también en Paraná se habilitó un hospital nuevo, como es el De la Baxada, donde hay 28 camas UTI.



Apuntó además que la provincia cuenta con los recursos humanos y el personal especializado para atender los cuidados críticos de la enfermedad.

Agregó que también hubo personas de salud que se han contagiado pero advirtió: "Hoy nosotros no tenemos problemas de falta de médicos terapistas como ha ocurrido en otras provincias que han tenido crecimientos exponenciales de contagios".

En declaraciones a una emisora de Concordia, se refirió al laboratorio que se habilitará en esa ciudad. Indicó que se está trabajando de manera conjunta con la Nación. "Es complejo porque hay insumos que son caros y que no son fáciles de conseguir, como así también el acondicionamiento del edificio y de la habilitación nacional. Pero estamos trabajando contrarreloj en este sentido, y tener este laboratorio nos va a dar una buena capacidad de respuesta también", dijo el gobernador. Actividad económica En otro orden, habló de la actividad económica y productiva en la provincia y dijo que el nivel de actividad "no ha sido mala y viene teniendo una recuperación". Advirtió que Entre Ríos es una provincia productora de alimentos y comentó que la actividad primaria ha sido esencial y no han estado vedadas desde el comienzo de la pandemia.



En la misma línea detalló que por eso las exportaciones entrerrianas aumentaron un 17 por ciento en este período. "Este es un buen indicador que habla de un desarrollo económico importante en la provincia, lo que también nos alienta porque después de la pandemia el mundo va a demandar alimentos y en Entre Ríos los producimos. Entonces, creo que tenemos una gran oportunidad en la pospandemia", comentó Bordet.



Igualmente aclaró que hubo también sectores que fueron castigados duramente, como es el caso del turismo con un desarrollo importante en la provincia, que no ha tenido actividad económica. "Por eso estamos llevando adelante medidas de estímulo para la difícil situación que se vive, pero también pensando en la pospandemia y allí habrá un Estado presente para apoyar a estos sectores y poder generar una recuperación cuando se habiliten las actividades", aseguró Bordet. Finanzas públicas En otro aspecto, indicó que la pandemia ha golpeado mucho también a las finanzas públicas del Estado provincial debido a que la recaudación fiscal "ha caído de manera muy pronunciada", y debido a que además se dispusieron medidas de beneficios impositivos para los sectores más afectados.



"Por eso estamos trabajando y recortando todo lo que son gastos de funcionamiento. Venimos sobrellevando la situación para poder hacer frente a las obligaciones primarias del Estado, que es el pago de haberes, que lo hemos priorizado, y lo venimos trabajando en el día a día con una situación muy compleja", detalló finalmente el mandatario.