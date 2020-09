Intendente de Concordia pedirá realizar contraprueba de decenas de hisopados

El intendente de Concordia, Alfredo Francolini, dijo esta mañana que los 32 casos positivos de coronavirus diagnosticados la semana pasada en dos días, les llamó mucho la atención. De hecho, dijo que dialogaron con Epidemiología y en el futuro va a haber alguna novedad porque cree que habría que hacer una contrapueba. "Tengo dudas: cuando mandás 20 y tenés 20 positivos es raro", dijo."Nos preocupó mucho cuando tuvimos un día 12 y al otro día 20 casos positivos. No era el ritmo habitual de las que teníamos. Justamente después enviamos muchísimas muestras más y seguimos teniendo negativos", dijo Francolini a Radio Ciudadana.Más adelante, el intendente consignó que hubo cuatro casos en un día y tres al otro. Asimismo, dijo que varios de esos contagios no se produjeron en Concordia sino que sucedieron en otros lugares. "Pero son concordienses", mencionó."Trabajamos con Epidemiología del hospital para ver un análisis de estos 32 casos que tuvimos. Seguramente en el futuro, va a haber alguna novedad de eso, porque creemos que habría que hacer una contraprueba de esos", dijo el intendente y agregó que "tengo dudas, porque cuando mandas 20 hisopados y tenes 20 positivos, porque no es el ritmo que veníamos teniendo", remarcó Francolini.Francolini dijo que hay que esperar unos días más si se les hace una contraprueba analizando los anticuerpos que hayan generado las personas a las que les dio positivo.Además, recordó que esos casos, se dieron el mismo día que "le dio el falso positivo al diputado Ángel Giano. Ese día, en el laboratorio de la provincia, tengo entendido que el 99 por ciento dieron positivo y tiene que llamarlos la atención", concluyó Francolini.