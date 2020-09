Política

Miércoles 2 de Septiembre de 2020

La vicegobernadora Stratta confirmó que también tiene coronavirus

"Me han confirmado el diagnóstico positivo de Covid-19. Me siento bien, no presento síntomas, y me encuentro aislada", dijo en la tarde de este miércoles la vicegobernadora Laura Stratta. Ayer Bordet confirmó su diagnóstico positivo.